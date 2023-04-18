РЗС оценил шансы на приостановку импорта украинского зерна в ЕС

Приостановка поставок не повлияет на мировые цены Pixabay

По мнению главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, недавнее решение некоторых стран ЕС о приостановке импорта украинской сельхозпродукции по внутренним причинам не окажет влияния на мировые цены и вряд ли будет приведено в исполнение, пишет РИА «Новости». На прошлой неделе Польша и Венгрия объявили о приостановке беспошлинного ввоза украинской продукции АПК после протестов местных фермеров.



Следуя их примеру, Словакия также объявила о приостановке импорта зерна и других украинских продуктов, а Болгария рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Злочевский сказал РИА «Новости», что такие запреты должны вводиться Евросоюзом, а не отдельными его странами-членами, поскольку они нарушают правила внутренней торговли ЕС, ограничивая свои рынки.



Комментируя приостановку некоторыми странами поставок украинского зерна, Злочевский отметил, что эти страны активно сопротивляются правилам внешней торговли Евросоюза. Хотя этот поступок не приведет к распаду Союза, он может создать почву для усиления внутренних конфликтов. Однако это решение не повлияет на мировые товарные рынки, считает он. По оценке Злочевского, Украина может ежемесячно экспортировать до 2,5-3 млн т зерна по сухопутным маршрутам, но из-за помех в местных перевозках почти весь поставляемый объем находится в пределах 2 млн т. Злочевский также отметил, что основная доля приходится на кукурузу, а по сравнению с США производство в Украине относительно низкое.



По данным агентства Reuters, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский объявил о планах страны возобновить транзит зерна через Польшу в качестве первого шага к снятию запрета на импорт продовольствия. Он заявил, что на Польшу приходится около 10% украинского экспорта продовольствия, в то время как Венгрия получает около 6%. По данным источника Reuters, ЕС планирует обсудить меры, введенные Польшей и Венгрией, 19 апреля.



Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале написал, что экспорт аграрной продукции в Польшу в первом квартале 2023 года составил $652 млн, в Венгрию — $268 млн. На эти страны приходилось 14% реализации аграрной продукции, в том числе 12% — зерна и масла. По словам Гетманцева, Украина понесет значительные финансовые потери из-за ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции. Если к запрету присоединятся другие соседние страны, в частности Румыния, убытки будут еще больше.



Между тем, ЕС начал рассматривать законность запретов на импорт украинской сельхозпродукции, введенных Венгрией и Польшей. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер, пишет «Интерфакс». ЕК также ведет переговоры с украинскими властями по этому вопросу. Гарсия Феррер подчеркнула, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и односторонние действия недопустимы. Она признала влияние беспошлинного импорта украинской продукции на сельхозпроизводителей и заявила, что наиболее пострадавшие страны — Болгария, Польша и Румыния — уже получили финансовую помощь в размере 56 млн евро. Сейчас ЕК работает над вторым пакетом мер по поддержке пострадавших стран.



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