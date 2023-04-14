Производство зерна в этом году снизится во всех регионах Freepik.com

Себестоимость производства зерновых может вырасти до 50%. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» озвучил независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. Ресурсы зерна в России огромные — прирост производства по итогам прошлого года составил 30% относительно показателя годом ранее. Экспорт зерна по итогам текущего сезона Корбут оценивает на уровне 58-59 млн т, и в результате экспортная квота, которая с 15 февраля до начала июля составляет 25,5 млн т, не будет выбрана. «Мечты про вывоз 60 млн т и более становятся несбыточными», — считает он.



Внутреннее потребление зерна увеличилось: выросло производство муки и ее экспорт. В определенные периоды прошлого года, напомнил Корбут, экспортные цены на муку были ниже, чем на зерно из-за пошлин на последнее, в результате чего Россия получила рекорд по поставкам муки на внешние рынки. Кроме этого, выросло и производств комбикормов. По прогнозам Корбута, по итогам этого сезона потребление зерна животноводами увеличится на 5-7 млн т относительно предыдущего сельхозгода. Однако к концу сезона на рынке все равно останутся колоссальные переходящие запасы зерна. «При самом оптимистичном сценарии показатель составит 25-26 млн т», — оценил Корбут.



Он напомнил, что последние пять сезонов цены на зерно во второй половине сельхозгода всегда были выше, чем на его старте. «Этот год нетипичный. Сейчас идет снижение закупочных цен, и оно уже начинает напоминать обвал», — отметил Корбут. Конечно, снижение цен в апреле стало замедляться, но пока оно сохраняется. Причем даже ослабление рубля не несет позитивной динамики для производителей зерна из-за рекордно высоких урожаев у других мировых экспортеров данной продукции — Бразилии и Аргентины. К тому же, продолжает действовать экспортный дисконт на российскую пшеницу. «Мы продаем ее дешевле, чем Франция, хотя в прежние времена наше зерно было дороже», — сказал Корбут.



Негативно на рынок влияет экспортная пошлина, технологичность отрасли снижается: в прошлом году, по словам Корбута, уже сократилось применение минеральных удобрений на пшенице на 5% относительно 2021-го, и дальше будет только хуже.



В этом году, по прогнозам Корбута, производство зерна составит порядка 127 млн т, из них 80-81,5 млн т пшеницы — при условии, что не будет никаких природных катаклизмов. Производство зерна снизится по всем регионам, считает эксперт, но наибольшее сокращение произойдет в Центре. При этом себестоимость производства зерна в зависимости от региона вырастет на 30-50% относительно предыдущего периода, обратил внимание Корбут.



Также в ходе выступления он отметил, что темпы ярового сева достаточно хорошие. «Особенно радуют темпы подкормки озимых — из 15,6 млн га она произведена на 12,3 млн га», — отметил Корбут. Существенным риском в этом сезоне для сельхозпроизводителей остаются проблемы с поставками запчастей. А вот с семенами, СЗР и удобрениями у аграриев проблем нет, заключил Корбут.



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