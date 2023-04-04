Группа «Рост» займется глубокой переработкой зерна

Рынок тепличных овощей близок к насыщению, поэтому целесообразно искать новые ниши Д. Абрамов

Владельцы крупного производителя тепличных овощей ГК «Рост» Сергей Рукин и Дмитрий Лашин, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , 30 марта зарегистрировали в Ростове-на-Дону компанию «Амирост». Основной вид ее деятельности — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов, дополнительные — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных, хранение и складирование зерна и др. Рукину принадлежит 78% долей в новой фирме, Лашину — 22%. Представитель компании подтвердил «Ведомостям», что компания планирует развивать новое направление — переработку зерна. По его словам, группа имеет возможность расти и диверсифицировать бизнес. От дополнительных комментариев он отказался, поскольку проект находится на начальной стадии.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что, с одной стороны, решение компании может показаться странным: овощеводство в защищенном грунте, тем более в таких объемах и с использованием настолько высокотехнологичных теплиц как у «Роста» - это совершенно непохожий на производство и переработку зерна вид бизнеса. С другой стороны, продолжает она, группа нацелена именно на интенсивное развитие. Так, если посмотреть, как менялась компания за последние 10 лет, то видно, что основной рост производства и выручки идет в основном за счет присоединения или покупки новых активов.



«Это помогает компании формировать сбалансированную финансовую политику. Нельзя забывать, что на новые проекты берутся крупные кредиты по льготным ставкам», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. За их счет, объясняет она, может оптимизироваться вся финансовая структура группы компаний.



«Рост» внимательно следит за изменениями на рынках, продолжает эксперт. И если менеджмент видит, что тепличное овощеводство, и особенно производство огурцов — основной культуры в теплицах компании, очень близко к насыщению рынка, то целесообразно искать новые ниши в агробизнесе для сохранения маржинальности. «Любая переработка — и плодоовощная, и картофеля, и зерна — сейчас в России в дефиците. Производить за последние годы мы более или менее научились, но с точки зрения переработки все еще слабо», — считает Решетникова. Поэтому, добавляет она, руководство компании старается найти новые ниши, где маржинальность высокая, а конкуренция по сравнению с тепличным бизнесом не такая жесткая.



Решетникова также напоминает, что «Рост» — не первая компания, специализирующаяся на тепличном овощеводстве, которая решила диверсифицировать свой бизнес. Так, группа «Горкунов» также занимается семеноводством и имеет рыбоводный завод, где производится черная икра и замороженная рыба. «Если у холдинга есть деньги, которые можно сейчас вложить в новые проекты — это замечательно», — считает эксперт.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Ведомостям», что заниматься производством крахмала, муки и комбикормов в данный момент экономически выгодно. По данным аналитического центра «СовЭкон», пшеница 4-го класса, из которой и делаются эти продукты, на 29 марта стоила 10425 руб./т, что на 38,4% ниже, чем было годом ранее.



Группа компаний «Рост» является одним из лидеров рынка овощей защищенного грунта в России. В холдинг входит управляющая компания, торговый дом, 19 тепличных комплексов и логистические центры. Общая площадь тепличных комбинатов — 500 га, они расположены в 13 регионах страны.



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