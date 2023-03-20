Международный совет по зерну озвучил прогноз урожая в новом сезоне

Глобальное производство пшеницы в следующем сельхозгоду может снизиться Д. Абрамов

Международный совет по зерну (МСЗ) сделал первый прогноз сбора и торговли зерном в сезоне-2023/24. Объем мирового производства может составить 2,28 млрд т (2,25 млрд т в текущем сезоне), в том числе урожай в России оценивается на уровне 124,3 млн т. При этом, согласно отчету, аналитики МСЗ оценивают валовой сбор в России в 2022 году в 138,2 млн т, тогда как, согласно Росстату, он составил 157,7 млн т.



В том числе урожай пшеницы в нашей стране в этом году прогнозируется на уровне 82,8 млн т. В 2022-м, по данным Росстата, было собрано 104,2 млн т. МСЗ оценивает производство агрокультуры в 95,4 млн т. Глобальное производство пшеницы в следующем сельхозгоду может снизиться до 787 млн т с 801 млн т в сезоне-2022/23.



Экспорт российского зерна в новом сельхозгоду может составить 51 млн т — на 0,8 млн т меньше, чем оценка вывоза в текущем сезоне. В том числе отгрузки пшеницы МСЗ ожидает на уровне 42,2 млн т против 43,5 млн т в 2022/23-м. Объем глобального экспорта оценивается в 194,9 млн т, в этом сезоне он может составить 199,1 млн т. При этом, как следует из отчета МСЗ, в следующем сельхозгоду Россия сохранит мировое лидерство по вывозу пшеницы. Ближайший преследователь — страны ЕС — в сумме могут поставить на внешние рынки 35,4 млн т пшеницы, в текущем сезоне объем их экспорта МСЗ оценивает в 34,4 млн т.



По данным Минсельхоза, целевой показатель урожая зерна в 2023 году — 125-127 млн т, в том числе 80-85 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка в первую неделю марта прогнозировал урожай зерна на уровне 131,5 млн т, включая 86 млн т пшеницы. Согласно стрессовому сценарию, валовой сбор агрокультуры составит 80 млн т. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», в целом урожай зерновых в этом году может составить 127-128 млн т, в том числе 80-81 млн т пшеницы, 19,5 млн т ячменя, 14-15 млн т кукурузы.



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