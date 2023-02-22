«Русагротранс» вновь понизил прогноз урожая зерна

Предпосылок для повышения прогноза урожая пока нет Д. Абрамов

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая зерновых в этом году из-за недосева озимых в центральных регионах, а также ледяной корки, образовавшейся на полях из-за перепадов температур и недостаточного снежного покрова в ряде регионов. «Мы пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в 2023 году в сторону понижения. Актуальный прогноз — 125,4 млн т зерна, из них 79,7 млн т пшеницы», — сказал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на международном зерновом форуме в Дубае, организованном Союзом экспортеров зерна (цитата по «Интерфаксу»).



Согласно предыдущему прогнозу, урожай должен был составить 127 млн т, в том числе 81,5 млн т пшеницы. В январе прогноз валового сбора пшеницы был на уровне 82,5 млн т. Павенский также сказал, что в целом гибель посевов может составить более 8% против минимальной гибели в прошлом году, когда она была ниже 3%. Ранее аналитики центра оценивали площадь возможной гибели озимых в 6%.



Тем не менее, с учетом рекордных переходящих запасов пшеницы — около 15 млн т (не считая интервенционный фонд в 3 млн т) — потенциал экспорта в сезоне-2023/24 сохранится на высоком уровне — около 37,5 млн т против прогноза в 46 млн т в текущем сельхозгоду, что позволит России сохранить лидерство на мировом рынке. Также, по словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, страна имеет существенный потенциал для дальнейшего наращивания производства зерна за счет увеличения внесения удобрений и ввода в оборот неиспользуемых земель.



«Нынешний рекордный урожай почему-то стал для некоторых международных экспертов сюрпризом, для которого они не видят предпосылок. Но мы-то знаем эти предпосылки достаточно просты: в этом сезоне действовало ограничение на экспорт удобрений, больше удобрений поступило на внутренний рынок», — сказал он (цитата по «Финмаркету»). По словам Зернина, динамика потребления удобрений напрямую коррелируется с объемом урожая. «И, собственно, то, что больше действующих веществ осталось внутри страны, привело к росту урожая», — добавил он.



По его словам, пока российские аграрии не вносят на поля минудобрения в соответствии с научно обоснованной нормой: эксперты оценивают коэффициент внесения примерно в 0,6. «Собственно, можно посчитать наш потенциал просто на сегодняшних площадях. Если же параллельно учесть, что ежегодно возвращаем в оборот сельскохозяйственные земли, то потенциал получается в 2,5-3 раза выше. Это очень серьезный фактор, и нам надо иметь это в виду, когда мы говорим об обеспечении продовольственной безопасности мира. Мы будем работать над этим вопросом, и министерство сельского хозяйства активно поддерживает этот процесс, поэтому, конечно же, у нас очень серьезный задел конкурентоспособности», — сказал Зернин.



Согласно текущему прогнозу Российского зернового союза (РЗС), урожай зерновых может составить 123-125 млн т. «Есть проблема не только ледяной корки в ЦФО в первую очередь, — говорит вице-президент РЗС Александр Корбут. — Еще сохраняющееся низкое содержание влаги в почве на Юге. Погодные условия говорят о том, что ситуация может улучшиться, но может и нет». По его мнению, более реалистичные прогнозы по урожаю можно будет давать начиная с середины марта, но в любом случае урожай будет ниже, чем в прошлом году. «В лучшем случае урожайность окажется на среднегодовом уровне, что приведет к резкому росту себестоимости зерна — где-то на 25-30%. И при нынешней экспортной пошлине экономика зернового производства будет совершенно неудовлетворительна, и это будет колоссальный негативный стимул для сельхозпроизводителей», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Согласно февральскому прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай зерна в России может составить 127,6 млн т, из них пшеницы — 80 млн т. Новая оценка будет озвучена на следующей неделе, но предпосылок для ее повышения пока нет, говорит гендиректор компании Владимир Петриченко. «Может быть, они и появятся: на Юге прошли довольно хорошие осадки, хотя их предусматривали расчеты февральского прогноза», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, более точные прогнозы появятся в марте-апреле, а в июне-июле они будут максимально приближены к реальным объемам сбора.



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