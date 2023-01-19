Экспорт зерна в этом сезоне может достигнуть 60 млн тонн

В первой половине января российское зерно отгружалось в 17 стран Е. Егоров

По оценке Минсельхоза, объем экспорт зерна в сезоне-2022/23 составит 55-60 млн т, пишет «Прайм» со ссылкой на заявление министерства. Агроведомство считает, что указанный объем позволит к началу следующего сезона выйти с комфортными переходящими остатками. Снижения размера экспортных квот не планируется, подчеркнули в Минсельхозе.



В 2022 году, по данным Росстата, урожай зерна в России вырос на 26,7% по сравнению с 2021-м — до 153,83 млн т в весе после доработки. В Минсельхозе напомнили, что в 2022 году был сформирован запланированный запас зерна в интервенционном фонде в размере 3 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что его оценка экспорта зерна в сезоне-2022/23 составляет 55,5 млн т. По словам эксперта, вывоз зерна в январе 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го идет неплохо, ИКАР ожидает, что по итогам месяца будет отгружено около 4,6 млн т зерна, из которых минимум 3,8 млн т — пшеницы. Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5%, по словам Рылько, составляют $306 за тонну.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что вывоз зерна в сезоне-2022/23 может достигнуть 62-63 млн т, из которых 52 млн т — пшеница. По ее словам, тенденция увеличения отгрузок, которая наблюдалась с начала января, сохранилась. «Основные объемы традиционно пришлись на пшеницу — 88,5%, или 1,4 млн т, что на 48,5% больше, чем в первой половине января 2022 года, когда было отгружено 945 тыс. т пшеницы», — сказала она.



По данным Тюриной, в первой половине января российское зерно отгружалось в 17 стран против 23 в соответствующем периоде 2022 года. В первой половине текущего сельхозгода поставки шли в 56 стран против 79 годом ранее. В первой половине января 2023 года почти все основные импортеры увеличили закупки, отметила Тюрина. Так, в Египет отправлено более 300 тыс. т пшеницы, что на треть выше прошлогоднего показателя, в Турцию — 268 тыс. т (рост в 1,8 раза), в Пакистан — 132 тыс. т (в январе 2022 года российская пшеница туда не поставлялась).



Согласно прогнозам Тюриной, в целом экспорт пшеницы в январе этого года может составить порядка 2,8 млн т, что на 1,1 млн т больше, чем в январе 2022-го (1,7 млн т). Также она сообщила, что в первой половине января пшеницу отгружали 19 компаний против 30 годом ранее. Большая часть вывоза шла через крупные порты. Так, поставки через порт Новороссийска в годовом выражении выросли на 19% до 611 тыс. т, рейдовая перевалка увеличилась в 1,8 раза до 246,5 тыс. т, через порт Ростова-на-Дону — на 50% до 178 тыс. т, через Азов — почти в 1,9 раза до 132 тыс. т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

