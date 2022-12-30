В январе экспорт российской пшеницы может снова стать рекордным

Экспорт зерна с начала текущего года на 3% превысил показатель 2021-го Е. Разумный

В январе 2023 года экспорт российской пшеницы четвертый месяц подряд может стать рекордным. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», он может достигнуть 3,6 млн т, сообщает портал поле.рф. Последний январский рекорд был поставлен в 2021 году, когда экспорт достиг 3,45 млн т.



Текущие заявки на отгрузку зерна только в глубоководных портах составляют уже более 3,2 млн т, отметили аналитики. Кроме того, они повысили оценку экспорта пшеницы в декабре 2022 года с 4,2-4,3 млн т до 4,35 млн т на фоне роста темпов вывоза с середины месяца и активизации поставок в страны ЕАЭС.



По данным «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе-феврале оставались на уровне около $305-306 за тонну FOB (-$0,5). Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах оставались около 14,8-15 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде — 12,3-12,4 тыс. руб. за тонну без НДС (в прошлом году — 16,9 тыс. руб. и 15,6 тыс. руб. соответственно).



Между тем, пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что российское зерно и продукты его переработки в 2022 году покупали 126 стран. Согласно оформленным фитосанитарным сертификатам, экспорт зерна с начала текущего года на 3% превысил показатель 2021-го. География поставок не претерпела существенных изменений.



По данным ведомства, основными покупателями российского зерна традиционно являются страны Ближнего Востока с долей 39%, Африки — 20%, Азии — 31%, ЕС — 7%. При этом в 1,6 раза увеличились отгрузки российской зерновой продукции в страны ЕАЭС, в том числе в Белоруссию на 72%, в Казахстан — на 55%, в Киргизию — на 64%, в Армению на 49%. Кроме того, на 69% до 1,3 млн т вырос экспорт продуктов переработки зерна. Это произошло, прежде всего, за счет того, что экспорт пшеничной муки увеличился до 722 тыс. т. Кроме того, на 37% до 163 тыс. т, вырос экспорт российских круп.



Россельхознадзор также рассказал о самых значимых экспортных событиях 2022 года. В первую очередь, это расширение торговли зерновыми с Китаем. В феврале с главным таможенным управлением КНР были подписаны соглашения к протоколам по пшенице и ячменю, которые позволяют экспортировать эти агрокультуры из всех регионов России. Сейчас для поставок на рынок Китая допущены только яровые пшеница и ячмень. Россельхознадзор инициировал процедуру допуска озимых пшеницы и ячменя.



Кроме того, в октябре Россия получила право на экспорт гороха в Китай. Для 110 предприятий одобрены для его поставки на китайский рынок. Также российский горох экспортировали в Венесуэлу — туда было отгружено две партии массой более 60 тыс. т.



Индия до 30 июня 2024 года разрешила ввоз пробных партий российской чечевицы, напомнило ведомство. По результатам ее лабораторных исследований индийская сторона будет принимать решение о возможности открытия рынка для регулярных поставок. Кроме того, с Саудовской Аравией согласовывается возможность смягчения требований, предъявляемых к пшенице, по поврежденности клопом-черепашкой.



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