В России могут повысить индикативные цены для экспортных пошлин на зерно

Пересмотр цены отсечения дал бы положительный эффект для экспортного потенциала «Содружество»

Индикативная цена при взимании экспортных пошлин на зерно может вырасти. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, пишет ТАСС. Она отметила, что увеличение квоты на экспорт зерна даст возможность снизить давление на внутреннем рынке в связи с рекордным урожаем зерновых.



Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее в своем Telegram-канале сообщила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития поддержала увеличение тарифной квоты на вывоз зерна за пределы территории России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 25,5 млн т на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Вице-премьер уточнила, что речь идет о квоте на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.



Школкина также заявила, что увеличение индикативной цены при взимании экспортных пошлин позволит аграриям получить достойную цену на зерновые, выручку от которых они направят на подготовку к весенне-полевым работам, закупку техники и зарплату работникам. «Государству не надо будет тратить дополнительные средства на поддержку производителей зерна. Наряду с этим, мера позволит поставить нашей стране на мировой рынок существенный объем зерновых, что также позволит стабилизировать мировой рынок продовольствия», — приводит ТАСС слова депутата.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отметил, что в словах Школкиной речь идет о базовой цене отсечения, которая на пшеницу сейчас составляет 15 тыс. руб. за тонну, на ячмень и кукурузу — 13,8 тыс. руб. за тонну. «Если отложить в сторону тот момент, что пошлины нужно вообще отменить, поднять базовую цену в постановлении правительства стоило бы с 15 тыс. руб. до 18 тыс. руб. Это было бы полезно для нашего рынка. Что касается ячменя и кукурузы, то стоит поднять ее до 15 тыс. руб. Это дало бы положительный эффект для экспортного потенциала», — считает эксперт. По его мнению, повышение базовой цены на 3 тыс. руб. для пшеницы не сыграло бы серьезной роли в закупке зерна животноводами.



Экспортная пошлина на пшеницу с 16 ноября снизится до 2922,1 руб. с 3012 руб. за тонну неделей ранее, пошлина на кукурузу упадет в 2,5 раза, сообщал Минсельхоз. Снижение составит 3%. Фактически размер пошлины вернется к показателю предыдущей недели (2923,2 руб.). Пошлина на ячмень повысится до 2686 рубля с 2495 руб. за тонну. Наибольшей будет динамика пошлины на кукурузу — ставка упадет в 2,5 раза, до 447,5 руб. с 1 114,3 руб. Новые ставки пошлин будут действовать по 22 ноября включительно. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,3 за тонну на пшеницу ($314 неделей ранее), $288,5 — на ячмень ($283,7), $236,4 — на кукурузу ($251,6).



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