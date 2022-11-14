Экспорт пшеницы в июле-ноябре может превысить прошлогодний

В ноябре на внешние рынки может быть поставлено свыше 5 млн тонн пшеницы www.gt-ksk.com

Экспорт пшеницы из России по итогам июля-ноября впервые с начала сезона превысит уровень прошлого года и составит около 20,2 млн т против 18,5 млн т годом ранее. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается поле.рф. При этом аналитики оставили без изменения свой прогноз вывоза в ноябре — 5-5,2 млн т с учетом поставок в ЕАЭС.



В октябре экспорт составил 4,8 млн т, за первую декаду ноября — 1,4 млн т, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В целом за ноябрь 2021-го на внешние рынки было отгружено 2,9 млн т пшеницы. Поставки в октябре стали рекордными для этого месяца, ранее оценивал «Русагротранс». Благодаря такому вывозу удалось сократить отставание в темпах экспорта относительно прошлого сезона.



По данным Союза экспортеров зерна за первые четыре месяца текущего сезона было вывезено 18 млн т зерна, включая 15 млн т пшеницы. Это соответственно на 1,5% и 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом в июле-августе экспорт пшеницы был на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, среди причин такой динамики аналитики называли скрытые санкции: проблемы с платежами за зерно, доступом к торговому финансированию, фрахтом судов, страхованием перевозок.



Россия научилась работать на фоне санкций, кроме того, спрос на российскую пшеницу растет, поэтому экспорт ускорился, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивал, что экспорт российской пшеницы по итогам сезона-2022/23 составит 43-44 млн т, хотя «было бы хорошо вывезти 48 млн т». Однако, по его мнению, с нынешним темпом отгрузок выйти на такой уровень не получится. В частности, темпы вывоза снова могут замедлиться на фоне сезонного ухудшения погоды. Минсельхоз США на прошлой неделе оставил без изменений прогноз экспорта российской пшеницы — 42 млн т.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре за последнюю неделю выросли в среднем на $2 до $317 за тонну FOB. Цены спроса составили $315 за тонну, цены предложения — $323 за тонну, отметил «Русагротранс». Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах увеличились на 150 руб. до 14,9-15 тыс. руб. за тонну без НДС на фоне активного спроса со стороны экспортеров. Год назад средняя цена составляла 16,15 тыс. руб. за тонну, сравнили аналитики центра. Закупочные цены на малой воде прибавили 100 руб. и достигли 12,8 тыс. руб. за тонну без НДС, в отдельных случаях цена достигала 13,1 тыс. руб. Год назад цена в это время была на уровне 15,45 тыс. руб. за тонну.



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