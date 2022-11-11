Минсельхоз: по итогам года Россия останется нетто-экспортером продовольствия

Экспорт продукции АПК в этом году может превысить $40 млрд Pixabay

Объем экспорта российской продукции АПК по итогам года снова превысит импорт. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала на международном форуме «Всемирный день качества — 2022», сообщает «Прайм». Нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия страна впервые стала в 2020 году и сохранила этот статус в 2021-м. По словам Лут, сейчас объем экспорта продукции российского АПК в денежном выражении на 13% больше, чем год назад.



В конце сентября Лут оценивала, что экспорт продукции АПК по итогам года может превысить $40 млрд. В прошлом году он составил $37,1 млрд. «Продукцию нашу любят. Нам надо только больше производить. Потому что спрос на нашу продукцию есть, несмотря на все политические вещи. Без еды жить невозможно. Поскольку мы можем производить больше за счет наших земельных ресурсов, нашу продукцию будут покупать», — уверена Лут.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина подсчитала, что на сегодняшний день экспорт продукции АПК не на 13%, а на 16% выше показателя прошлого года. Среди лидеров роста экспорта масложировая продукция, вывоз которой увеличился на 29%, зерновые — плюс 6%, рыба и морепродукты — плюс 11%. Отгрузки мясной и молочной продукции увеличились на 20%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 7%. «Конечно, есть и свои трудности, например, с зерновыми. Из-за внешних ограничений и существующего расчета экспортной пошлины при текущем снижении цен общий объем экспорта зерновых вырастет, но не пропорционально собранному рекордному урожаю, — прокомментировала Корягина «Агроинвестору». — Также, по нашим данным, экспортеры жалуются на скрытые санкции в отношении транспортировки продукции из России на международные рынки. Стоимость логистики заметно выросла, в расчетах с иностранными поставщиками возникли сбои из-за санкций в отношении российских банков».​



Федеральный центр «Агроэкспорт» ранее прогнозировал, что к 2024 году рост экспорта продукции АПК из России составит 18,8%. В денежном выражении поставки могут увеличиться на $6,98 млрд относительно уровня 2021 года. Этому должна способствовать реализация 395 отраслевых экспортных проектов, объем инвестиций в которые оценивается в 1,2 трлн руб. Основные вложения — около 73% этой суммы — приходятся на четыре отрасли: пищевую — 21,1% (255 млрд руб.), отрасль глубокой переработки зерна — 19,8% (240 млрд руб.), мясную — 16% (194 млрд руб.) и масложировую — 15,6% (189 млрд руб.). Преимущественно они специализируются на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, отмечал «Агроэкспорт».



Начальник управления стратегических коммуникаций и продвижения продукции АПК центра «Агроэкспорт» Андрей Кучеров в ходе форума сказал, что к 2030 году Россия может увеличить экспорт халяльной продукции в страны Персидского залива и Египет в шесть раз, до более чем $700 млн, относительно показателя 2020 года, когда он достиг $116 млн, пишет «Финмаркет». Основную долю в поставках халяльной продукции составили кондитерские изделия (59%) и мясная продукция (40%).



По словам Кучерова, наибольшим потенциалом обладает мясная продукция. На ее долю приходится до 10% от общего объема производства мяса птицы, говядины и баранины в стране, поскольку она востребована и на внутреннем рынке. Ключевыми зарубежными покупателями являются Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Кучерова, Саудовская Аравия в целом импортирует мясной продукции более чем на $1,2 млрд в год, молочной — на $670 млн, кондитерской — свыше чем на $1,1 млрд. В ОАЭ ежегодно поставляется мясной продукции более чем на $800 млн, молочной — более чем на $300 млн. Для реализации экспортного потенциала российской халяльной продукции «Агроэкспорт» инициировал разработку стратегии ее продвижения на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно презентации центра, объем рынка халяльной пищевой продукции в этих регионах составляет $441 млрд в год. Совокупный спрос на такую продукцию в мире оценивается в $1,3-1,4 трлн в год, к 2025-му он может вырасти до более чем $1,7-2 трлн.



Правда, пока в российском агроэкспорте традиционно преобладают зерно, масложировая продукция и рыба. Глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов ранее говорил, что Россия играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности: доля страны в мировом вывозе пшеницы составляет 16%, подсолнечного масла — 25%. В целом, при полном обеспечении внутренней продовольственной безопасности наша страна поставляет на внешние рынки 16% от общего объема производства продукции АПК, а в некоторых секторах данный показатель существенно выше.



Премьер-министр Михаил Мишустин в октябре в ходе пленарной сессии на выставке «Золотая осень-2022» говорил, что мировой спрос на российскую сельхозпродукцию и продовольствие увеличивается, несмотря на санкции и другие вызовы. Поэтому задача АПК — наращивать объемы производства не только для обеспечения внутреннего рынка, но и на экспорт, отмечал министр. По его словам, Россия по-прежнему входит в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых, и первая — по пшенице. Наша страна занимает четвертое место в мире по производству мяса и пятое среди экспортеров растительных масел.



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