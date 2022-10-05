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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Михаил Мишустин: задача АПК — в том числе работа на экспорт

Мировой спрос на российскую сельхозпродукцию и продовольствие увеличивается

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия
Pixabay
Третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия
Pixabay

Мировой спрос на российскую сельхозпродукцию и продовольствие увеличивается, несмотря на санкции и другие вызовы. Поэтому задача АПК — наращивать объемы производства не только для обеспечения внутреннего рынка, но и на экспорт. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал в ходе пленарной сессии на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022».

Президент поставил масштабную задачу — надежное обеспечение продовольственной безопасности страны сегодня и на перспективу, напомнил Мишустин, отметив, что кабмин ведет работу с учетом поручений главы государства. «Мы прекрасно понимаем, как важно стабильное развитие отечественного агропрома. А также повышение его эффективности, укрепление технологической базы, поддержка малых, средних предприятий и предпринимателей на селе», — сказал премьер-министр.

В ходе выступления он отметил «сильные результаты» сельского хозяйства и то, что третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия. За восемь с лишним месяцев этого года объемы поставок продукции на внешние рынки «в этих непростых условиях» выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 16%, сравнил Мишустин. «Мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых. И первые — по пшенице. Занимаем четвертое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортеров растительных масел», — отметил он.

Также глава кабмина обратил внимание, что давление со стороны недружественных стран может негативно влиять на отрасль. «Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности, с которыми сегодня столкнулся работающий в этой сфере бизнес из-за действий недружественных стран, включая внешние торговые барьеры, нарушения цепочек поставок, рост цен в смежных секторах, как это было весной, когда в самые короткие сроки мы приняли ряд решений по поручениям президента о выделении дополнительных средств на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты в этой сфере. Это, кстати, позволило сохранить для аграриев ставку до 5%», — сказал Мишустин. В части экспорта правительство продолжает поддерживать поставщиков, которые активно расширяют географию внешних продаж, в том числе в страны Ближнего Востока и Африки, добавил он.

Ранее в интервью РБК министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что несмотря на скрытые ограничения, влияющие на экспорт российской сельхозпродукции, в частности зерна, а также удобрений, иностранные покупатели не отказываются от них. Существующие ограничения привели к снижению экспорта в натуральном выражении, однако в денежном поставки увеличились на 15-17%, сравнил он. По прогнозу Минсельхоза, по итогам года поставки продукции АПК на внешние рынки могут составить $40 млрд против $37,1 млрд в 2021-м.

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Татьяна Кулистикова 

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