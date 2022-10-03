Зарубежные покупатели не отказываются от российской продукции АПК

По итогам года поставки продукции АПК на внешние рынки могут составить $40 млрд flickr.com

Несмотря на скрытые ограничения, влияющие на экспорт российской сельхозпродукции, в частности зерна, а также удобрений, иностранные покупатели не отказываются от них. Об этом в интервью РБК рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. При этом, по его словам, известны факты, когда на покупателей оказывают давление, чтобы они не сотрудничали с Россией. «Естественно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы один из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. Будет печально, если кто-то начнет руководствоваться чужими интересами, выводя за скобки свои национальные», — подчеркнул глава агроведомства.



Существующие ограничения привели к снижению экспорта в натуральном выражении, однако в денежном поставки увеличились на 15-17%, сравнил Патрушев. При этом, по его словам, пик логистических сложностей фактически уже пройден. «Сейчас находим новые логистические цепочки, новых партнеров, набираем темпы, и думаю, что к концу года сократим отставание до минимума. А в денежном выражении будет рост», — сказал он. По прогнозу Минсельхоза, по итогам года поставки продукции АПК на внешние рынки могут составить $40 млрд против $37,1 млрд в 2021-м.



В том числе агроведомство рассчитывает, что во втором полугодии Россия сможет поставить на экспорт 30 млн т зерна. «Это как раз тот объем, который мы обещали в рамках договоренностей с ООН для решения проблемы мирового голода», — уточнил Патрушев. По итогам сезона-2022/23 экспорт может превысить 50 млн т. Правда, скрытые санкции в отношении транспортировки продукции продолжают сдерживать поставки, в первую очередь, это ограниченная доступность судов.



«Международные логистические компании предпочитают не работать с нашими экспортерами. У тех российских компаний, у которых есть свой флот, проблем меньше. Но в целом мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами», — отметил глава Минсельхоза, добавив, что процесс идет непросто, но Россия не раз доказывала, что она надежный партнер, выполняющий свои обязательства.



Также Патрушев отметил удорожание логистики и в целом рост себестоимости сельхозпродукции с учетом повышения цен на удобрения, семена и другие средства производства. «Но мы не видим, что это как-то критично может отразиться на сельхозпроизводителях», — подчеркнул министр, пояснив, что «конъюнктура в этом году не такая уж плохая для аграриев». В начале года экспортные цены на пшеницу доходили до $400 за тонну, сейчас они на уровне чуть более $300, сравнил он. «Но нужно понимать, что это начало сезона. По прошлым годам я могу сказать, что в этот период цены были около $200 за тонну», — обратил внимание Патрушев.



На прошлой неделе на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что ведомство рассчитает на то, что мировые цены на пшеницу будут расти, внутренние — вслед за ними, писал «Агроинвестор».



Между тем, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания. В своем докладе МВФ предупредил предупреждает об угрозе продовольственного кризиса, масштабы которого могут быть сопоставимы с трудностями 2007-2008 годов, когда «многие страны столкнулись с острым дефицитом продовольствия, обернувшимся значительными бедствиями и множеством смертей»​​​. Хотя цены на продовольствие и снизились с рекордных значений апреля-мая, они все равно остаются на «исторически высоком уровне». При этом фонд признает, что ситуация с трудом поддается прогнозированию из-за ряда существующих рисков.



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