Глава ВТБ предложил ограничить сделки западных трейдеров зерна в России

Работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке «Ростовский зерновой терминал»

Глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту Владимиру Путину запретить закупки зерна и масличных компаниями, связанными с недружественными государствами, на территории нашей страны, пишет Reuters со ссылкой на письмо, копия которого есть в распоряжении агентства. Также глава ВТБ предложил запретить им владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.



В письме сказано, что экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, уточняет агентство. При этом российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы. Предлагаемый запрет, по мнению Костина, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».



По оценкам экспертов, урожай зерна в этом году может составить 150 млн т, включая около 100 млн т пшеницы. Об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ говорил Путин. Экспортный потенциал оценивается минимум в 50 млн т, однако поставки на внешние рынки затруднены. ООН надеется, что переговоры по экспорту украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений продолжатся, они важны для всего мира. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке. Он отметил, что международные трейдеры представлены на российском рынке дочерними компаниями. По его словам, рыночная доля «дочек» международных трейдеров на внутреннем рынке не позволяет им манипулировать внутренними ценами. Зернин считает, что в сегодняшней ситуации скрытых санкционных барьеров участие международных трейдеров в цепочках поставок российского зерна поддерживает стабильность экспорта нашей сельхозпродукции на ключевые рынки.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на пшеницу сейчас сохраняют повышательную динамику и составляют $325-$330 за тонну (протеин 12,5%, FOB Черное море). «Цены предложения на алжирском тендере находятся на уровне $369-379 за тонну. Если учесть, что фрахт из черноморских портов до Алжира составляет $35 за тонну, это является фактором движения цены вверх», — рассказал эксперт. Стоимость французской пшеницы, по его словам, составляет $345 за тонну, американской — $400 за тонну FOB Мексиканский залив. «Нам еще есть куда расти, глядя на конкурентов», — отметил Петриченко.



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