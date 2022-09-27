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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Владимир Путин: урожай зерна может составить 150 млн тонн

Поставки зерна на экспорт по-прежнему затруднены

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

На данный момент обмолочено около 90% площадей зерновых и зернобобовых
flickr.com
На данный момент обмолочено около 90% площадей зерновых и зернобобовых
flickr.com

По оценкам экспертов, урожай зерна в этом году может составить 150 млн т, включая около 100 млн т пшеницы. Об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ сказал президент Владимир Путин. «Это станет рекордным значением за всю историю России», — отметил он, добавив, что уже собрано около 138,7 млн т зерна — примерно на треть больше, чем годом ранее (цитаты по стенограмме на сайте Кремля). «Таким образом, в нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», — подчеркнул глава государства.

Уборочная кампания проходит в штатном режиме, темпы и урожайность выше прошлогодних, на данный момент обмолочено около 90% площадей зерновых и зернобобовых, уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Также, по его словам, собрано 12 млн т сахарной свеклы, ее урожай агроведомство ожидает на уровне свыше 43 млн т. «Активно ведется уборка сои, намолочено 850 тыс. т. Рассчитываем на рекордный объем в размере 5,4 млн т. Недавно у нас началась уборка подсолнечника, собрано 2,2 млн т. Итоговый урожай ожидаем на уровне 15 млн т, — рассказал Патрушев. — Картофель выкопан с половины площадей, накопано 3,5 млн т. Рассчитываем на объем около 7 млн т». Овощи открытого грунта убраны с половины площади, вместе с тепличными овощами ожидается урожай на уровне 6,8 млн т. Темпы уборки плодов и ягод тоже опережают прошлогодние: собрано 554 тыс. т, агроведомство рассчитывает выйти на рекордные 1,5 млн т.

Необходимо и дальше наращивать производство — как для насыщения внутреннего рынка, так и для увеличения объемов российского экспорта, акцентировал Путин. При этом он обратил внимание, что поставки за рубеж российского зерна и удобрений по-прежнему затруднены. «Санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет, подчеркнул глава государства. — Это совершенно не связано со специальной военной операцией России на Донбассе. Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе».

Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году, сравнил президент. По его словам, это прямое следствие «хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия». Так, по итогам второго квартала ввоз продовольствия в США в годовом выражении достиг $218,6 млрд против $185,1 млрд годом ранее, при этом объем импорта превышает экспорт на $22,3 млрд, хотя в прежние годы экспорт превышал импорт, обратил внимание Путин. «То есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают», — резюмировал он.

При этом глава Минсельхоза сказал, что, несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением, Россия наращивает поставки зерна в страны Ближнего Востока и Африки. Как ранее писал «Агроинвестор», в октябре, согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России может достичь 4,4-4,5 млн т против 3,3 млн т год назад на фоне повышения ее конкурентоспособности. Прогноз экспорта пшеницы в сентябре (включая страны ЕАЭС) повышен с 4 млн т до 4,2 млн т. При этом число стран-импортеров, по оценке аналитиков, сократилось примерно до 45 по сравнению с 70 в период с июля по сентябрь в предыдущие сезоны.

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Татьяна Кулистикова 

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