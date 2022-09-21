В России не хватает мощностей для хранения зерна и масличных

Урожай пшеницы на 35% выше прошлогоднего «Черкизово»

В России наблюдается нехватка мощностей для хранения зерновых и масличных, урожай которых в этом году будет рекордным. Вопрос придется решать более активно, чем раньше, сказал в интервью «Парламентской газете» первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников.



«Зерном уже забиты все склады, все приспособленные помещения. Заполнены не только хранилища: оно хранится на открытых токах, на площадках, потому что зерна много. А идет уборка подсолнечника. Как его хранить — непонятно, — посетовал депутат. — В последнее время на эту проблему стали обращать серьезное внимание. Идет строительство новых зернохранилищ, элеваторов. Причем очень важно, что при этом можно использовать механизм лизинга оборудования».



О том, что в этом году аграриям может не хватить мощностей для сушки и хранения зерна и масличных, «Агроинвестор» писал в конце августа. Хотя сельхозпроизводители в последние годы построили достаточно много хранилищ, все равно продукции очень много. Решением могло бы стать увеличение экспорта, однако его темпы ниже прошлогодних.



Плотников отметил, что на фоне хорошего урожая экспорт зерновых может составить 55-60 млн т. «Наша страна готова к большому экспорту, однако есть искусственные препятствия, которые этому мешают», — подчеркнул он. Речь идет о скрытых санкциях, которые действуют, несмотря на подписанный в конце июля меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции. Отраслевые эксперты ранее говорили «Агроинвестору», что этот документ «действует только на бумаге», и никаких изменении в положительную сторону не наблюдается.​



По данным Минсельхоза, к 19 сентября в России было собрано 97,3 млн т пшеницы в бункерном весе, что на 35,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (71,9 млн т). Посевы обмолочены с 25,9 млн га, что составляет 87,9% от посевной площади. Всего зерновые и зернобобовые убраны с 38,8 млн га, или 81,6% посевов. Урожай достиг 133,5 млн т против 100,3 млн т годом ранее, средний сбор с гектара увеличился с 26,6 ц/га до 34,4 ц/га. Сбор основных масличных — подсолнечника, рапса и сои — в сумме составил 5,5 млн т против 5 млн т год назад. При этом сбор подсолнечника и сои только недавно начался, обмолочено 7% и 7,8% их посевов соответственно.



По данным Росстата, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы) в российских сельхозорганизациях на 1 сентября составила 39 ц/га, что на 33% больше, чем год назад. Лидером по урожайности является Краснодарский край, где показатель составляет 66 ц/га (59,5 ц/га в прошлом году). За ним следует Курская область с 58,5 ц/га (41,3 ц/га), Калининградская область — 57,2 ц/га (53,2 ц/га), Белгородская область — 56,6 ц/га (43,7 ц/га) и Орловская область — 51,7 ц/га (42,4 ц/га).



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