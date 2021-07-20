Правительство ужесточило требования к хранителям запасов интервенционного фонда

Сейчас нарушения хранения и продаж зерна встречаются реже, однако остается ряд нерешенных вопросов ooo-avg.ru

Правительство одобрило инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минсельхоза и ужесточило требования к хранителям сельскохозпродукции из интервенционного фонда. Согласно изменениям, в случае реализации продукции из фонда через биржевые торги хранитель в течение пяти рабочих дней с даты обращения покупателя обязан заключить с ним договор хранения на условиях, определенных в договоре хранения, заключенном между агентом и хранителем, сообщается на сайте ФАС. Изменения направлены на повышение эффективности товарных интервенций.



Антимонопольное ведомство отметило, что практика проведения интервенций на рынке зерна показала, что элеваторы-хранители зерна интервенционного фонда устанавливают в договорах цены на свои услуги, превышающие цены на коммерческом рынке. Также элеваторы включают в условия договоров положения, не относящиеся к предмету договора, уклоняются от их заключения и совершают другие действия, препятствующие проведению товарных интервенций или снижающие их эффективность.



«В ходе проведения в 2020 году товарных интервенций ФАС России выявила массовые нарушения антимонопольного законодательства со стороны хранителей зерна интервенционного фонда. В связи с этим антимонопольный орган обратился в Минсельхоз России с предложением о внесении изменений в нормативную правовую базу, которые бы снизили риски нарушений со стороны хранителей», — говорится в сообщении ФАС. Служба отмечает, что принятые изменения способствуют стабилизации цен на внутреннем рынке.



Также Минсельхоз по предложению ФАС подготовил изменения в федеральный закон о развитии сельского хозяйства. В соответствии с ними, профильное министерство наделяется полномочиями по лишению хранителей права на участие в конкурсном отборе в случае, если они ранее нарушали условия договора хранения.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что изменения, одобренные правительством, это шаг в правильном направлении. Эксперты уже давно и неоднократно говорили о необходимости таких действий, объясняет он. Но есть и другие проблемы в работе фонда, которые пока не решены. Первая: нужно установить нормативные сроки отгрузки, которые не будут превышать определенный период. Вторая: установленные тарифы на отгрузку зерна с элеватора не должны меняться. «Мало того, что выгрузку в вагоны купленного зерна из фонда задерживают, так еще и элеваторы могут резко увеличить соответствующие тарифы, — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. — Элеваторы, занятые хранением зерна интервенционного фонда, должны рассматриваться в соответствии с Гражданским кодексом в качестве складов общего пользования. Соответственно, в течение срока хранения они должны использовать публичные заранее зафиксированные тарифы, как это делается во всех странах, где хранится интервенционное зерно».



Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна: Изменения необходимы для наведения порядка. Многие помнят ситуации, когда по результатам проведенных торгов недобросовестные хранители выставляли покупателю экономически необоснованные тарифы и условия отгрузки приобретенного из интервенционного фонда зерна. Мы думаем, что подписанные изменения повысят прозрачность сделки для потенциальных покупателей.

Нарушения при реализации и хранении продукции из интервенционного фонда случаются, но не часто, рассказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Да, бывало такое, что зерно просто исчезало, и правоохранительные органы возбуждали в связи с этим уголовные дела. Также периодически хранение было не на нужном уровне, в результате чего зерно портилось. Случались и нарушения со стороны элеваторов, которые предлагали отгрузку вдвое дороже рыночных цен. Но сейчас такие ситуации встречаются реже, говорит Корбут, добавляя, что ужесточение требований к хранителям интервенционного фонда — это тривиальная работа государства, которое должно защищать свои интересы, ведь интервенционный фонд — это бюджетные деньги.



Ранее правительство одобрило предложение Минсельхоза о реформировании работы интервенционного фонда и создании на его базе запаса продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения мукомолов. Предполагается, что в обновленном фонде будет храниться неснижаемый запас зерна — 3 млн т, также планируется создать интервенционный фонд с запасом 250 тыс. т сахара для торговых сетей. Ранее интервенционный зерновой фонд формировался не только за счет продовольственной пшеницы и ржи, но и кукурузы, ячменя, а также фуражной пшеницы. Закупки продукции могут пройти в 2022—2023 годах, в последний раз они проводились в 2016 году.

