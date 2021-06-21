Правительство поддержало обновление зернового фонда

К 11 июня в интервенционном фонде оставалось всего около 112 тысяч тонн зерна ooo-avg.ru

Правительство поддержало предложение Минсельхоза о переформатировании зернового интервенционного фонда и создании на его базе запаса продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения мукомолов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо ведомства, отправленное в Российский союз промышленников и предпринимателей. В мае союз предлагал правительству ряд мер по сдерживанию роста цен на некоторые виды продовольствия. Речь шла о переходе от мер административного регулирования цен к поддержке рыночных методов.



Согласно письму Минсельхоза, ведомство намерено доработать существующий механизм государственных интервенций для поддержки производителей муки «в условиях нестабильной экономической ситуации». Предполагается, что в обновленном фонде будет храниться неснижаемый запас пшеницы и ржи — 3 млн т, что соответствует потребности производителей муки в зерна на два-три месяца. «Закупку зерна предлагается осуществлять на биржевых торгах по рыночной цене, а его реализацию — при возникновении резкого роста цен на зерно по сравнению с уровнем за аналогичный период предыдущего года — по цене не ниже закупочной», — цитирует письмо «Интерфакс».



Ранее интервенционный зерновой фонд формировался не только за счет продовольственной пшеницы и ржи, но и кукурузы, ячменя, а также фуражной пшеницы. По данным Минсельхоза на 11 июня, в фонде хранилось 112,2 тыс. т зерна. Замглавы агроведомства Оксана Лут в начале июня говорила, что закупочные зерновые интервенции могут возобновиться в 2022 году. Последний раз зерно в интервенционный фонд закупалось в 2016 году.



Идея «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создания фонда продовольственного зерна впервые была озвучена председателем правления Союза экспортеров зерна Эдуардом Зерниным в мае прошлого года на совещании президента Владимир Путина с правительством, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. «На фоне роста мировых и внутренних цен на зерно и одновременно необходимости сдерживания цен на хлеб наши мукомолы и хлебопеки оказались внутри ценовых «ножниц», выражающих их финансовую стабильность», — говорил тогда Зернин.



Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна Мы считаем, что надо немного модифицировать нормативную базу, сузив круг покупателей зерна, и закладывать в фонд зерно только мукомольного качества. Размер фонда в 3 млн т представляется разумным, это позволит поддержать мукомолов на протяжении двух-трех месяцев, чего достаточно для преодоления потенциально неблагоприятных периодов рынка.

Главное, чтобы государство наполняло фонд не одномоментно, а постепенно и с учетом рыночной конъюнктуры, поскольку дополнительный спрос на 3 млн т способен серьезно разогнать цены на внутреннем рынке, ранее говорил Зернин «Агроинвестору». Союз надеется, что возвращение государства на зерновой рынок через интервенции создаст предпосылку для смягчения ограничительных мер на экспорт зерна.



Также власти обсуждают возможность создания интервенционного фонда по сахару объемом 500 тыс. т, что соответствует среднемесячному уровню потребления. Закупки предполагалось начинать в сентябре-октябре, а продавать — в период резкого роста цен. Предложение в отношении сахара находится в проработке, говорится в письме Минсельхоза РСПП, уточняет «Интерфакс».

