Зерновой госфонд может изменить формат

Союз экспортеров зерна предлагает рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна. Об этом председатель правления союза Эдуард Зернин сказал на совещании президента Владимир Путина с правительством, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По его словам, зерновая отрасль устойчиво работает и удерживает лидирующие позиции даже в условиях пандемии коронавируса. Но, чтобы закрепить это лидерство, нужно решить некоторые актуальные вопросы, и первый касается внутреннего потребления. «На фоне роста мировых и внутренних цен на зерно и одновременно необходимости сдерживания цен на хлеб наши мукомолы и хлебопеки оказались внутри ценовых «ножниц», выражающих их финансовую стабильность», — отметил Зернин.

Для решения этой проблемы нужен механизм, который обеспечит мукомолов зерном по приемлемым ценам. Как вариант, можно изменить формат существующего интервенционного фонда и использовать его только для снабжения переработчиков в нестабильных условиях, предложил Зернин, попросив президента дать поручение проработать этот вопрос заинтересованным министерствам и ведомствам.

В отличие от существующего, новый зерновой фонд мог бы сглаживать рыночную волатильность цен на зерно именно для мукомольной промышленности, обеспечивая ее сырьем даже по нерыночным ценам, чтобы предприятия могли «существовать в условиях нормирования цен на конечную продукцию», пояснил Зернин. Сейчас же интервенционный фонд предполагает использование зерна и на другие цели, в частности, на корма, также бывают попытки его экспортировать, уточнил он. «Здесь же мы совершенно четко фокусируемся только на мукомолах, потому что цена на хлеб является социальной задачей», — подчеркнул глава союза.

Президент ассоциации производителей муки «Русская мука», директор Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова Наталья Загорская говорит, что за последние три года стоимость зерна выросла на 50%. При этом производители мукомольной и хлебопекарной продукции не могут увеличить стоимость хлеба. По ее словам, рентабельность в мукомольной отрасли составляет около 0,5%, а в хлебопекарной — меньше 5%. «Чтобы отрасли продолжали работать, в частности и на экспорт, чтобы у предприятий была возможность модернизировать производство, нужно создать механизм, который устранит разницу в стоимости зерна в мукомольной и хлебопекарной отраслях. Таким механизмом может стать Фонд продовольственного зерна», — считает Загорская (цитата по сайту администрации Санкт-Петербурга).

Ранее после жалоб мукомолов на высокую стоимость зерна Минсельхоз начал продажи зерна из госфонда. Как следует из данных Национальной товарной биржи, с 13 апреля по 20 мая было продано около 1,35 млн т. Агроведомство рассчитывает поставить на внутренний рынок до 1,5 млн т.