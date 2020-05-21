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Рынки
Зерновой госфонд может изменить формат
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
21 мая 2020
Союз экспортеров зерна предлагает сделать на его базе фонд продовольственного зерна для обеспечения сырьем мукомолов
Из интервенционного фонда продано 1,35 млн тонн зерна
Фото: «СИТНО»

Союз экспортеров зерна предлагает рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна. Об этом председатель правления союза Эдуард Зернин сказал на совещании президента Владимир Путина с правительством, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По его словам, зерновая отрасль устойчиво работает и удерживает лидирующие позиции даже в условиях пандемии коронавируса. Но, чтобы закрепить это лидерство, нужно решить некоторые актуальные вопросы, и первый касается внутреннего потребления. «На фоне роста мировых и внутренних цен на зерно и одновременно необходимости сдерживания цен на хлеб наши мукомолы и хлебопеки оказались внутри ценовых «ножниц», выражающих их финансовую стабильность», — отметил Зернин.

Для решения этой проблемы нужен механизм, который обеспечит мукомолов зерном по приемлемым ценам. Как вариант, можно изменить формат существующего интервенционного фонда и использовать его только для снабжения переработчиков в нестабильных условиях, предложил Зернин, попросив президента дать поручение проработать этот вопрос заинтересованным министерствам и ведомствам.

В отличие от существующего, новый зерновой фонд мог бы сглаживать рыночную волатильность цен на зерно именно для мукомольной промышленности, обеспечивая ее сырьем даже по нерыночным ценам, чтобы предприятия могли «существовать в условиях нормирования цен на конечную продукцию», пояснил Зернин. Сейчас же интервенционный фонд предполагает использование зерна и на другие цели, в частности, на корма, также бывают попытки его экспортировать, уточнил он. «Здесь же мы совершенно четко фокусируемся только на мукомолах, потому что цена на хлеб является социальной задачей», — подчеркнул глава союза.

Президент ассоциации производителей муки «Русская мука», директор Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова Наталья Загорская говорит, что за последние три года стоимость зерна выросла на 50%. При этом производители мукомольной и хлебопекарной продукции не могут увеличить стоимость хлеба. По ее словам, рентабельность в мукомольной отрасли составляет около 0,5%, а в хлебопекарной — меньше 5%. «Чтобы отрасли продолжали работать, в частности и на экспорт, чтобы у предприятий была возможность модернизировать производство, нужно создать механизм, который устранит разницу в стоимости зерна в мукомольной и хлебопекарной отраслях. Таким механизмом может стать Фонд продовольственного зерна», — считает Загорская (цитата по сайту администрации Санкт-Петербурга).

Ранее после жалоб мукомолов на высокую стоимость зерна Минсельхоз начал продажи зерна из госфонда. Как следует из данных Национальной товарной биржи, с 13 апреля по 20 мая было продано около 1,35 млн т. Агроведомство рассчитывает поставить на внутренний рынок до 1,5 млн т.

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