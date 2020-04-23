Закупочные цены на зерно растут из-за экспортной квоты

По данным Минсельхоза на 16:30 23 апреля экспортная квота на зерно была выбрана почти на 59% — 4,1 млн т из 7 млн т. Введение ограничений отражается на ценах, утверждают эксперты. По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в мае за неделю выросли на $0,5 до $231-232/т (FOB). Цена индикативная, поскольку рынок малоактивен. Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах увеличились до 15,9-16,5 тыс. руб./т (+250 руб./т) без НДС на фоне падения курса рубля, пишет «Интерфакс».

«Закупочные цены растут из-за введения квоты. Конечно, еще влияет и ослабление рубля: все сразу цены пересчитали. Дискуссия идет о том, когда квота закончится: 11 или 18 мая. И те, кто хочет работать, спешат. А когда люди спешат, они приходят на рынок и готовы платить больше», — рассказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Как только появляется информация о том, что квота может закончиться до окончания сезона, цены начинают повышаться, подтверждает замгендиректора компании «АгроЛенд» (занимается экспортом зерна) Борис Товалев. «То есть покупатели боятся, что экспорт закончится раньше, чем сельхозсезон. Это единственный эффект квоты, потому что ее объем соответствует оставшемуся экспортному потенциалу. Так что негативного влияния на экспорт квота не оказывает», — прокомментировал Товалев «Агроинвестору».

Товалев говорит, что введение квоты не повлекло за собой бюрократических сложностей с оформлением партий зерна на экспорт. Однако были отменены предварительные таможенные декларации, и вместо них ввели понятие «неполных таможенных деклараций». «Разницы между ними никакой нет. Поэтому счетчик квоты, по грубой оценке, превышает реально экспортированный товар на полмиллиона тонн за счет неполных деклараций, которые поданы с отгрузкой в мае. Тем не менее квота на их объем уже уменьшена», — объясняет Товалев. Непонятно, может ли сложиться ситуация, при которой какая-то компания-экспортер, или несколько компаний, подаст неполную декларацию на 1 млн т, и квота кончится. «А увеличивать ее Минсельхоз не будет. Я понимаю, что это теоретический риск, но опасения все-таки есть», — признает Товалев.

Опасения есть и у ТД «Зерно Заволжья». По словам гендиректора компании Рашида Корсакова, введение квоты их напугало. «Мы с семечкой столько простояли. И чтобы этот ужас не повторился, решили переждать с экспортом до начала нового сезона», — говорит он. Других сложностей квота не создала, добавляет он.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее напомнила, что ограничение в 7 млн т действует только для третьих стран, но не для государств ЕАЭС, так что ведомство сохраняет прогноз экспорта в 45 млн т зерна. «Мы ожидаем, что они доберут необходимый объем. Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со стороны, например, Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах», — сказала в конце прошлой недели Лут. По ее словам, с учетом того, что на экспорт уходит по миллиону тонн зерна в неделю, к середине мая или раньше квота будет выбрана.

Экспорт зерна в рамках квоты может завершиться в 20-х числах мая, прогнозируют эксперты аналитического центра «Русагротранса». Учитывая темпы декларирования зерна, объем квоты может быть выбран в конце апреля-начале мая. «Фактически, по нашим оценкам, с 1 по 22 апреля уже вывезено около 3,1 млн т», — говорит руководитель центра Игорь Павенский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в апреле отгрузка зерна прогнозируется в объеме 4,14 млн т против 3,9 млн т в марте. В том числе около 3,35 млн т пшеницы (3,06 млн т в марте), 300 тыс. т ячменя (276 тыс. т) и 480 тыс. т кукурузы (552 тыс. т). «К экспорту в мае 2020 года останется около 2,86 млн т зерна, в том числе около 2,4 млн т пшеницы. Фактический вывоз в 7 млн т зерна состоится в 20-х числах мая», — оценил Павенский. Таким образом, вывоз зерна в текущем сельхозгоду может составить 40,6 млн т (без учета стран ЕАЭС), в том числе 33,4 млн т пшеницы, 3,4 млн т ячменя и 3,6 млн т кукурузы.

Также сейчас в России проводятся товарные зерновые интервенции. На торги 23 апреля было выставлено 96,6 тыс. т зерна, реализовано 77,9 тыс. т или 80,7% от общего объема торгов. Всего с начала нынешних товарных интервенций продано 802,3 т зерна. Александр Корбут считает, что о влиянии интервенций на рынок говорить пока рано. Зерно закупили переработчики, но пока они сформируют мукомольную партию, пройдет время. «Позже мы увидим, насколько это повлияет на муку и хлебную продукцию», — добавляет он.