План Минсельхоза по экспорту зерна может быть не выполнен

Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта в текущем сельхозгоду на уровне 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы, несмотря на введение квоты. Российский зерновой союз (РЗС) оценивает экспорт зерна в этом сезоне в 41-42 млн т, из них 32-33 млн т пшеницы. «Свою роль тут играет не только квота, но и рынок. Экспортный потенциал у нас 47-48 млн т, но вывоз будет меньше», — считает вице-президент РЗС Александр Корбут. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем вывоза зерна в этом сезоне составит 43 млн т, из них пшеницы — 34,5 млн т. По прогнозу «Русагротранса», в этом сезоне Россия экспортирует 43,8 млн т зерна и зернобобовых, из них 35,4 млн т пшеницы. «Может быть в целом по зерну будет и больше за счет ЕАЭС, так как это только прогнозы», — добавляет руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует экспорт зерна в этом сезоне на уровне 42,8 млн т, включая 33,3 млн т пшеницы.



По данным мониторинга Минсельхоза, с 1 июля 2019 года по 9 апреля 2020 года Россия экспортировала 34,5 млн т зерна. В том числе экспорт пшеницы за этот период составил 28,6 млн т, ячменя — 3,1 млн т, кукурузы — 2,6 млн т. Эти данные не учитывают показатели торговли со странами ЕАЭС в феврале и марте. В прошлом сезоне Россия экспортировала 44,4 млн т зерна, в том числе 35,2 млн т пшеницы.



По данным Минсельхоза на 13:00 20 апреля, к вывозу было задекларировано почти 3 млн т зерна внутри квоты. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее напомнила, что ограничение в 7 млн т действует только для третьих стран, но не для государств ЕАЭС. «Мы ожидаем, что они доберут необходимый объем. Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со стороны, например, Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах», — сказала в конце прошлой недели Лут. По ее словам, с учетом того, что на экспорт уходит по миллиону тонн зерна в неделю, к середине мая или раньше квота будет выбрана.



Если к середине мая на вывоз будет оформлен весь объем квоты в 7 млн т, это не значит, что экспорт на этом закончится. Отгрузки в таком случае будут вестись до 20-25 мая, считает Павенский. «С точки зрения здравого смысла, экспортные операции готовятся и проводятся в течение двух месяцев. Соответственно, сейчас вывезти можно только сформированные ресурсы, на что есть контракты», — говорит Корбут.



Из-за вероятности исчерпания квоты в мае несколько крупных экспортеров зерна могут в ближайшее время остановить работу до конца сезона, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор «СовЭкона». Его директор Андрей Сизов отмечает, что обычно деловая активность на рынке замедляется в июне — за месяц до начала нового сезона. «Возможно, некоторые компании решили выйти на каникулы пораньше», — говорит Сизов (цитата по «Коммерсанту»). Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько подтверждает, что многие экспортеры уходят с рынка и минимизируют объемы свежей заготовки, пишет издание.



Снижение объемов экспорта к концу сезона — традиционное явление, но в прошлом году ключевые отгрузки зерна закончились в марте, а сейчас вывоз активно продолжается до сих пор: только в апреле поставки достигнут 4,2 млн т, в мае — около 2,8 млн т, прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. «В зависимости от сезона, раньше или позже, к маю или апрелю темпы снижаются. Это всегда происходит», — добавляет он.



Текущая картина гораздо лучше, чем в любом другом сезоне, за исключением 2017/18-го, когда был рекордный урожай, продолжает он. «Нынешний весенний экспорт можно назвать вторым по объему после 2017/18 года», — оценивает он. В прошлом сезоне в апреле-июне было вывезено 4,76 млн т, в этом можно ждать экспорта на уровне 7 млн т, и это без учета стран ЕАЭС. «А спрос со стороны Казахстана, Киргизии, Узбекистана, растет. Они в квоту не входят, и вывоз туда будет продолжаться до июня, а также в Белоруссию и Армению», — говорит Павенский.



Факт снятия запрета на экспорт зерна со стороны Румынии может оказать небольшое давление на цены, считает он. «Но мы подходим к концу сезона, поэтому, я думаю, кардинальных изменений ждать не стоит», — добавляет Павенский. Дмитрий Рылько и Александр Корбут также считают, что отмена ограничений на экспорт румынского зерна вряд ли значительно отразится на ценах. «У Румынии осталось не так много ресурсов. Так что не стоит ожидать, что она сейчас активно будет экспортировать. Так же как и Украина: там тоже ресурсы ограничены, страна вывезет остатки по меморандуму и закроет экспорт», — добавляет Корбут.



Сейчас тонна пшеницы нового урожая стоит $201-202. «Цены нового сезона будут зависеть от погодных условий», — говорит Павенский. На юге России, например, проходят дожди, что может улучшить ситуацию с запасами влаги. «На Украине и ряде стран Восточной Европы есть проблемы с влагообеспеченностью. В странах ЕС состояние посевов хуже, чем в прошлом году из-за переувлажнения. Во Франции состояние посевов хуже, чем в прошлом году, когда было переувлажнение, а в настоящее время по причине недостатка осадков», — знает он.

