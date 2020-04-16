Экспорт зерна в апреле может превысить половину от объема квоты

В апреле Россия может вывезти 60% от квоты в 7 млн т зерна, которая действует до конца сельхозсезона. Экспорт составит около 4,1 млн т, из которых 3,5 млн т — пшеница. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, прогноз экспорта на апрель повышен с учетом текущих темпов отгрузок, пишет «Интерфакс». Согласно данным Минсельхоза, к 16:30 16 апреля на вывоз было задекларировано 2,55 млн т зерна.



«Рост экспорта в апреле произойдет, в первую очередь, за счет отгрузок через порт Кавказ, малые порты, порты Каспия в направлении Азербайджана. Прогноз отгрузки через глубоководные порты, включая перевалку через порт Кавказ, в апреле составляет 2,86 млн т против 2,88 млн т в марте», — говорит Павенский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, с учетом апрельского прогноза до конца сезона останется вывезти около 2,9 млн т зерна, в том числе 2,3-2,5 млн т пшеницы.



Если в апреле Россия экспортирует 60% от квоты, то оставшиеся 40%, или чуть менее 3 млн т, будут в основном вывозиться в мае, рассказал Павенский «Агроинвестору». «Основной экспорт в этом месяце будет идти в страны ЕАЭС (Казахстан, Армения, Киргизия), которые вне квоты», — добавил он. «Действительно, сейчас происходит очень активная выемка квоты», — подтверждает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, в апреле Россия может экспортировать около 4 млн т зерна. «Так что больше половины квоты уже за апрель будет выбрано», — соглашается он.



Telegram-канал Refinitiv Agriculture сообщает, что экспортные котировки на черноморскую пшеницу (FOB, глубоководные порты) на прошлой неделе повысились и превысили отметку в $230/т второй раз в текущем сезоне. Этому поспособствовал запрет на экспорт пшеницы из Румынии. «Предложение пшеницы очень ограниченное, на рынке очень мало поставщиков», — сообщают трейдеры (цитата по Refinitiv Agriculture). Экспортные возможности и России, и Украины могут иссякнуть уже к середине мая, говорится в сообщении. Ожидание дальнейших возможных мер по регулированию экспорта также поддерживает цены на высоком уровне.



Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в мае на минувшей неделе выросли на $8,5 до $230-232/т (FOB), говорит Павенский. Французская пшеница подорожала на $4 до $226/т, украинская — на $9 до $230,5 /т, а американская подешевела на $1 до $238/т. По словам Петриченко, такие цены на российскую пшеницу способствуют активизации внешних продаж. «$230-232/т — это очень хорошая цена», — отмечает он. Цены нового урожая сейчас на уровне $201/т. «Год назад цены июля фактически котировались в районе $190», — напоминает Павенский.



Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах составили 15,7-16,2 тыс. руб./т (+ 250 руб.), на малой воде — 14,7 тыс. руб./т (+100 руб.), сообщил Павенский «Интерфаксу». По его словам, цены на внутреннем рынке также в основном росли. Так, пшеница 4-го класса в южных регионах подорожала на 200 руб. до 14,6—15 тыс. руб./т, в Поволжье — на 400 руб. до 12,8-13,2 тыс. руб./т, в Сибири — на 100 руб. до 12,3-12,5 тыс. руб./т. «Поддержка рынка в сибирских регионах исходит в большей степени от экспортеров и покупателей из Казахстана, переработчики ориентированы на закупку из интервенционного фонда», — объяснил Павенский. В центральных регионах цены не изменились и остались на уровне 12,8-13,2 тыс. руб./т.



Рост цен на пшеницу связан с ограничениями на экспорт ряда стран. В первую очередь, говорит Павенский, на ценах отразился запрет на вывоз за пределы ЕС со стороны Румынии. «Также роль играет и Украина, которая может запретить экспорт после достижения объема в 20,2 млн т, из которых 18,2 млн уже вывезли», — знает он. Румыния также уже отгрузила основной объем, причем в этом году страна экспортировала за пределы ЕС 4,5 млн т, что на 800 тыс. т больше, чем в прошлом году, несмотря на менее высокий урожай, добавляет Павенский. «Остановка экспорта со стороны Румынии — это один из факторов, который поспособствовал росту цен на пшеницу. Также свою роль сыграли ограничения на вывоз, которые ввели Россия и Казахстан, у Украины меморандум с трейдерами», — перечисляет Петриченко.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в апрельском обзоре понизила прогноз экспорта пшеницы из России на 1,5 млн т — до 33,5 млн т (без учета Крыма). Корректировка была связана с низкими темпами отгрузки и введением квоты на вывоз зерна из России в объеме 7 млн т. Прогноз российского Минсельхоза по экспорту пшеницы в этом сезоне составляет 36 млн т, всего зерна — 45 млн т.

