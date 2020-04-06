Россия сохранит первенство в мировом экспорте пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в мартовском отчете повысила прогноз вывоза пшеницы из России до 35 млн т, что позволит нашей стране занять первое место в мире. Вторым может стать Евросоюз с 32 млн т.



«В первом полугодии я оценивала экспорт пшеницы в 34 млн т, но теперь думаю, что наша страна поставит на внешние рынки 32,5-33 млн т, — прогнозирует Тюрина. — Это связано с низкой ценовой конкурентоспособностью в первой половине сезона, причем были периоды, когда экспортные цены в портах Черного моря были выше цен на французскую пшеницу». Но во второй половине февраля цены российских экспортных контрактов сравнялись с ценами на французское зерно. Это может быть сигналом к росту экспорта. До конца года Россия должна отгрузить еще 10 млн т, то есть примерно по 2,5 млн т в месяц, оценивает эксперт. Вывоз в январе составил всего 1,9 млн т.



По информации Тюриной, росту экспорта мешает не только цена, но и хорошие урожаи во Франции, на Украине, а также возросшие отгрузки из Румынии. Средняя урожайность в России хуже, чем на Украине. Есть риск почвенной засухи в Черноземье. Однако пока прогнозы валового сбора в Причерноморском регионе позитивные, в том числе в России урожай пшеницы может стать вторым после рекорда 2017 года, когда было собрано 86 млн т., что также негативно повлияет на цены.

