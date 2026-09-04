Мировые цены на продовольствие в августе продолжили рост

Цены пока ниже пикового значения, зафиксированного весной 2022 года А. Орлов / Ведомости

В августе среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,3 пункта, что на 2,5 пункта (1,9%) выше июльского показателя и на 3,3 пункта (2,5%) больше, чем год назад. По итогам месяца фиксируется рост ИПЦФ на все товарные группы. При этом среднее значение индекса все еще ниже пикового уровня марта 2022 года. Сейчас разрыв с этим максимумом составляет 26,9 пункта (16,8%), сообщается на сайте ФАО.



Среднее значение ИПЦФ на зерно в августе составило 116,3 пункта, что на 2,5 пункта (2,2%) выше его июльского значения и максимум с мая 2024 года. Росту способствовали высокий спрос, обусловленный ухудшением видов на урожай в ключевых регионах-производителях, а также сохраняющаяся неопределенность с экспортом из Причерноморья.



Растительные масла, согласно мониторингу ФАО, в августе также дорожали, рост длится третий месяц подряд. Значение индекса — 196,9 пункта, что на 1,1 пункта (0,6%) выше июльского значения и является максимумом с июня 2022 года. Рост обусловлен удорожанием пальмового и соевого масел, но оно было нивелировано снижение котировок подсолнечного и рапсового масел. Продолжающийся рост цен на «пальму» объясняется высоким спросом и опасениями по поводу возможных негативных последствий Эль-Ниньо. Цены на южноамериканское соевое масло стабильны благодаря высокому спросу. «В то же время международные цены на подсолнечное и рапсовое масла немного сократились, что стало следствием как слабого импортного спроса, так и ожидаемого высокого предложения обоих видов масел в сезоне-2026/27 годов», — говорится в обзоре ФАО.



Среднее значение ИПЦФ на мясо в августе составило 127,9 пункта, что на 1,2 пункта (1%) выше июльского показателя и примерно соответствует уровню прошлого года. Рост обусловлен удорожанием мяса птицы, свинины и баранины, но при этом говядина несколько подешевела. Молочная продукция, согласно мониторингу, прибавила 2,7 пункта (2,3%) относительно июля, до 119,2 пункта. Это первое повышение индекса за последние четыре месяца, однако оно все еще на 21,7% ниже уровня прошлого года. Рост был обусловлен более высокими ценами на сухое молоко и сыр, в то время как котировки сливочного масла оставались в целом стабильными.



Среднее значение индекса цен на сахар в августе составило 106,4 пункта, что на 11,3 пункта (11,9%) выше июля и является максимумом с июля 2025-го. Увеличение главным образом обусловлено ростом опасений в связи с возможным сокращением мирового предложения сахара сезоне-2026/27 из-за устойчивой жаркой сухой погоды и сокращения посевных площадей. Также росту мировых цен на сахар способствовало отмена пошлин на импорт сахара-сырца в Индию.



Кроме того, в августе индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, включающий 10 ключевых сельскохозяйственных продуктов, увеличился более чем на 13%. Это самый значительный рост с июля 2012 года и максимум с конца 2022-го. Динамика обусловлена усилением геополитической напряженности и экстремальными погодными условиями.

В августе гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что отмечаемый рост мировых цен на продовольствие — это следствие двух глобальных конфликтов. Первый — противостояние США и Ирана и блокировка Ормузского пролива, второй связан с проблемами в навигации в северной части Черного моря. Впрочем, это вряд ли приведет к росту цен на внутреннем российском рынке, поскольку он оказался «отвязанным» от мирового. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также отмечал, что повышение мировых цен не транслируется на российский рынок из-за снижения экспорта на фоне логистических ограничений.



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