ЦБ: рост затрат аграриев может усилить ценовое давление

Дополнительное проинфляционное влияние потенциально может оказать рост мировых цен на основные категории продовольствия Е. Егоров / Ведомости

Рост цен производителей потребительских товаров замедлялся с апреля 2025 года и по итогам января-апреля 2026-го в годовом выражении составил 0,9% против 10,7% в январе-апреле 2025 года. Однако рост затрат аграриев в будущем может усилить ценовое давление, говорится в июньском докладе ЦБ «Региональная экономика». Увеличение урожая отдельных сельхозкультур в прошлом году, а также большие переходящие запасы способствовали замедлению повышения и снижению цен на отдельные товары пищевой промышленности. В частности, уменьшились цены на растительные масла, сахар, продукцию мукомольной и крупяной промышленности, говорится в докладе.



В то же время издержки аграриев на семена, удобрения, сельхозтехнику и заработные платы росли, что может усилить ценовое давление в будущем, предупреждают аналитики ЦБ. Дополнительное проинфляционное влияние потенциально может оказать рост мировых цен на основные категории продовольствия. При этом цены сельхозпроизводителей в январе-апреле снизились по всем основным категориям. Среди факторов уменьшения цен производителей — охлаждение спроса, отмечается в докладе.



В мае на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, при этом ускорилось снижение цен на продовольственные товары — до -0,85% против -0,2% в апреле, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В том числе плодоовощная продукция стала дешевле на 6%, на остальные продукты питания цены снизились в среднем на 0,08%: дешевеют молочная продукция, сыр, пшеничная мука, яйца и сливочное масло. По сравнению с маем прошлого года инфляция составила 5,31% после 5,58% в апреле, в том числе продовольственная — 2,86% (4,02%). На неделе со 2 по 8 июня цены прибавили 0,2% (5,5% год к году), в том числе продовольствие подорожало на 0,23%. Неделей ранее показатели составляли 0,15% и 0,12% соответственно. Индекс восприятия инфляции в России в мае снизился до 62 пунктов, что соответствует показателям декабря 2025 года, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на данные Аналитического центра ВЦИОМ.



Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что меры по борьбе с инфляцией дают результат. «Принимаемые меры дают искомый результат: инфляция падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров», — сказал он.



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