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ЦБ: рост затрат аграриев может усилить ценовое давление

В мае ускорилось снижение цен на продовольственные товары

| Агроинвестор |

Дополнительное проинфляционное влияние потенциально может оказать рост мировых цен на основные категории продовольствия
Дополнительное проинфляционное влияние потенциально может оказать рост мировых цен на основные категории продовольствия

Рост цен производителей потребительских товаров замедлялся с апреля 2025 года и по итогам января-апреля 2026-го в годовом выражении составил 0,9% против 10,7% в январе-апреле 2025 года. Однако рост затрат аграриев в будущем может усилить ценовое давление, говорится в июньском докладе ЦБ «Региональная экономика». Увеличение урожая отдельных сельхозкультур в прошлом году, а также большие переходящие запасы способствовали замедлению повышения и снижению цен на отдельные товары пищевой промышленности. В частности, уменьшились цены на растительные масла, сахар, продукцию мукомольной и крупяной промышленности, говорится в докладе.

В то же время издержки аграриев на семена, удобрения, сельхозтехнику и заработные платы росли, что может усилить ценовое давление в будущем, предупреждают аналитики ЦБ. Дополнительное проинфляционное влияние потенциально может оказать рост мировых цен на основные категории продовольствия. При этом цены сельхозпроизводителей в январе-апреле снизились по всем основным категориям. Среди факторов уменьшения цен производителей — охлаждение спроса, отмечается в докладе.

В мае на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, при этом ускорилось снижение цен на продовольственные товары — до -0,85% против -0,2% в апреле, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В том числе плодоовощная продукция стала дешевле на 6%, на остальные продукты питания цены снизились в среднем на 0,08%: дешевеют молочная продукция, сыр, пшеничная мука, яйца и сливочное масло. По сравнению с маем прошлого года инфляция составила 5,31% после 5,58% в апреле, в том числе продовольственная — 2,86% (4,02%). На неделе со 2 по 8 июня цены прибавили 0,2% (5,5% год к году), в том числе продовольствие подорожало на 0,23%. Неделей ранее показатели составляли 0,15% и 0,12% соответственно. Индекс восприятия инфляции в России в мае снизился до 62 пунктов, что соответствует показателям декабря 2025 года, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на данные Аналитического центра ВЦИОМ.  

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что меры по борьбе с инфляцией дают результат. «Принимаемые меры дают искомый результат: инфляция падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров», — сказал он.

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