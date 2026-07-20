Россия увеличила агроэкспорт в Китай более чем на 40%

Россия поставляет продукцию АПК более чем в 160 стран А. Гордеев / Ведомости

Россия в первом полугодии экспортировала в Китай около 5,7 млн т продукции АПК — на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении поставки выросли на 44%, до более чем $4,9 млрд, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе Всероссийского дня поля. В топ-5 видов продукции АПК, поставляемых в Китай, по объему экспортной выручки входят мороженая рыба, рапсовое масло, ракообразные, соевые бобы и маслосемена льна. В 2025 году российский экспорт аграрных товаров в Китай составил $7,7 млрд, сообщил «Агроэкспорт».



Ильюшин отметил значительный потенциал увеличения поставок не только за счет наращивания вывоза зерна, мясной и молочной продукции, но и товаров с более высокой добавленной стоимостью, а также развития сотрудничества в сфере агротехнологий. Также большим потенциалом для экспорта в страны Азии, прежде всего в Китай, обладает российская органическая продукция. По итогам прошлого года Китай стал третьим по величине органическим рынком в мире, и, по оценкам экспертов, в ближайшие годы он будет расти со среднегодовым темпом около 16% и к 2034 году может достичь $100 млрд.



Россия поставляет продукцию АПК более чем в 160 стран, большинство из них — дружественные, при этом доля товаров с добавленной стоимостью на внешних рынках постепенно растет. «Это не только наше стратегическое зерно и сырье, которое мы отгружаем, но и в том числе готовая продукция. И мы видим, что постепенно доля ее на внешних рынках растет, — рассказал Ильюшин ТАСС. — Но это не быстрый процесс, потому что продукция с добавленной стоимостью требует большего продвижения, больших сил. Нужно приучить покупателей к российским качественным товарам».



По словам Ильюшина, среди стран-лидеров по закупкам зерновых — Египет, Турция и Иран. Основные покупатели подсолнечного масла — Индия, Турция и страны Ближнего Востока. «Наши компании не стоят на месте. Понятно, что они всегда смотрят те каналы, которые дают максимальную скорость доставки и эффективность с точки зрения цены. Поэтому в текущем меняющемся мире мы рассматриваем все варианты — это как стандартные каналы, которые работали, <...> и те новые возможности, которые открывают новые транспортные коридоры, и в первую очередь это касается контейнерных отгрузок», — добавил Ильюшин.



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