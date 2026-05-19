разделы

реклама

журналы

Россия увеличила экспорт свинины в Китай на 57%

За четыре месяца поставки продукции АПК в КНР выросли на 46% в деньгах

| Агроинвестор |

По состоянию на 15 мая из России в Китай экспортировано более 44,6 тысячи тонн свиноводческой продукции
По состоянию на 15 мая из России в Китай экспортировано более 44,6 тысячи тонн свиноводческой продукции

По данным информационной системы Россельхознадзора «ВетИС», по состоянию на 15 мая из России в Китай экспортировано более 44,6 тыс. т свиноводческой продукции: 23 тыс. т свинины и 21,6 тыс. т свиных субпродуктов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы отгрузок выросли на 56,8%: тогда было отправлено 17,6 тыс. т свинины и около 10,9 тыс. т свиных субпродуктов, говорится в сообщении ведомства.

В целом за первые четыре месяца этого года Россия поставила в Китай почти 4 млн т продукции АПК на сумму около $3,5 млрд. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 38% в весе и 46% — в деньгах, сравнил федеральный центр «Агроэкспорт». В топ-5 отгружаемых видов продукции АПК в деньгах входят мороженая рыба (доля 27%, рост на 79%), рапсовое масло (доля 17%, рост на 48%), ракообразные (доля 14%, рост на 28%), маслосемена льна (доля 5%, рост на 25%), соевые бобы (доля 5%, рост в 2,2 раза).

В этом году Россия существенно увеличила поставки ряда товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, отгрузки льняного масла выросли с $1,6 млн до $10,8 млн, сушеной и соленой рыбы — с $46 тыс. до $3,5 млн, пшеницы — с $405 тыс. до $2,5 млн, приводит данные «Агроэкспорт». Также аналитики центра отметили, что в 2026 году Россия превзошла исторический максимум экспортной выручки от поставок продукции АПК в Китай за первые четыре месяца календарного года: ранее рекорд был зафиксирован в 2023 году — $2,6 млрд.

Сейчас согласует с китайской стороной проекты протоколов на поставки из России кормов для продуктивных животных, готовых товаров из мяса птицы и свинины, а также расширения перечня разрешенных для отгрузок субпродуктов крупного рогатого скота и свиней, молочной продукции. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность открытия для поставок на рынок Китая озимых пшеницы и ячменя из 35 российских регионов. Также ведется работа по получению доступа для отрубей, проса, сорго, чечевицы и нута, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы