Россия увеличила экспорт свинины в Китай на 57%

По состоянию на 15 мая из России в Китай экспортировано более 44,6 тысячи тонн свиноводческой продукции

По данным информационной системы Россельхознадзора «ВетИС», по состоянию на 15 мая из России в Китай экспортировано более 44,6 тыс. т свиноводческой продукции: 23 тыс. т свинины и 21,6 тыс. т свиных субпродуктов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы отгрузок выросли на 56,8%: тогда было отправлено 17,6 тыс. т свинины и около 10,9 тыс. т свиных субпродуктов, говорится в сообщении ведомства.



В целом за первые четыре месяца этого года Россия поставила в Китай почти 4 млн т продукции АПК на сумму около $3,5 млрд. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 38% в весе и 46% — в деньгах, сравнил федеральный центр «Агроэкспорт». В топ-5 отгружаемых видов продукции АПК в деньгах входят мороженая рыба (доля 27%, рост на 79%), рапсовое масло (доля 17%, рост на 48%), ракообразные (доля 14%, рост на 28%), маслосемена льна (доля 5%, рост на 25%), соевые бобы (доля 5%, рост в 2,2 раза).



В этом году Россия существенно увеличила поставки ряда товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, отгрузки льняного масла выросли с $1,6 млн до $10,8 млн, сушеной и соленой рыбы — с $46 тыс. до $3,5 млн, пшеницы — с $405 тыс. до $2,5 млн, приводит данные «Агроэкспорт». Также аналитики центра отметили, что в 2026 году Россия превзошла исторический максимум экспортной выручки от поставок продукции АПК в Китай за первые четыре месяца календарного года: ранее рекорд был зафиксирован в 2023 году — $2,6 млрд.



Сейчас Россельхознадзор согласует с китайской стороной проекты протоколов на поставки из России кормов для продуктивных животных, готовых товаров из мяса птицы и свинины, а также расширения перечня разрешенных для отгрузок субпродуктов крупного рогатого скота и свиней, молочной продукции. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность открытия для поставок на рынок Китая озимых пшеницы и ячменя из 35 российских регионов. Также ведется работа по получению доступа для отрубей, проса, сорго, чечевицы и нута, говорится в сообщении Россельхознадзора.



