Агроэкспорт из России в Китай вырос на 42%

Наибольший прирост экспортной выручки продемонстрировали поставки мороженой рыбы Е. Кузьмина

По итогам прошлого года взаимная торговля сельхозпродукцией между Россией и Китаем увеличилась на 21%, при этом российский экспорт в КНР вырос на 20%. С января по май поставки из нашей страны прибавили 42%, сообщил Минсельхоз после пленарного заседания бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в КНР. В том числе вырос экспорт мороженой рыбы, рапсового масла, соевых бобов, ракообразных, гороха, подсолнечного масла, свинины и субпродуктов. «Мы готовы расширять номенклатуру поставок для того, чтобы удовлетворить запросы наших партнеров из Китая», — подчеркнул замминистра сельского хозяйства Максим Боровой.



С 2018 года китайский рынок был открыт для 30 видов подконтрольных товаров из России, включая мясо птицы, говядину, свинину, молочную продукцию, горох, шрот и жмых. Дальнейшее развитие сотрудничества связано не только с увеличением объемов поставок, но и с продвижением российской продукции в китайских торговых сетях и на электронных площадках, отмечает Минсельхоз.



Все большее значение приобретают поставки продуктов с высокой добавленной стоимостью, говорится в сообщении агроведомства. На китайском рынке успешно работают российские производители кондитерских изделий, напитков, молочной и мясной продукции. Так, по данным федерального центра «Агроэкспорт», в январе-мае Россия экспортировала в Китай более 53 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов свиней и крупного рогатого скота, что почти в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла на 26%, почти до $156 млн. В том числе вывоз свинины и пищевых субпродуктов свиней составил 46,5 тыс. т на сумму свыше $101 млн, говядины и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота — 6,7 тыс. т (на более чем $54 млн). При этом центр видит перспективы увеличения отгрузок готовой мясной продукции, поставки которой пока незначительны: 1,5 т на $12 тыс. за пять месяцев.



В целом за январь-май этого года Россия поставила в Китай около 4,9 млн т продукции АПК на сумму свыше $4,2 млрд. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 40% в натуральном выражении и на 42% — в стоимостном», — сравнил в ходе пленарного заседания руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, слова которого приводит «Интерфакс». В топ-5 видов продукции, отгружаемой из России в КНР в стоимостном выражении вошли мороженая рыба (доля 26%), рапсовое масло (17%), ракообразные (14%), соевые бобы (6%), маслосемена льна (6%).



Наибольший прирост экспортной выручки продемонстрировали поставки мороженой рыбы (+$479 млн), рапсового масла (+$172 млн), соевых бобов (+$63 млн), жмыха и шрота (+$98 млн), а также ракообразных (+$93 млн). «Несмотря на активное развитие российского экспорта в Китай в последние годы, мы сохраняем потенциал его увеличения за счет наращивания поставок зерновых и зернобобовых, расширения ассортимента мясной, молочной и пищевой продукции», — добавил Ильюшин.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

