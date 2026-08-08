Мировые цены на продовольствие продолжают расти

Цены на растительные масла достигли максимума с 2022 года Д. Гришкин / Ведомости

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июле составило 131,1 пункта, что на 0,7 пункта (0,6%) выше июньского уровня и на 1,3 пункта (1%) выше показателя июля прошлого года. Впрочем, ИПЦФ был на 29,1 пункта (18,2%) ниже пикового значения, которое было достигнуто в марте 2022-го. Рост индексов на зерновые, сахар и растительные масла в июле был частично компенсирован снижением на мясо и молочную продукцию, сообщается на сайте организации.



Индекс цен на зерновые культуры, согласно мониторингу ФАО, в июле вырос на 3,8 пункта (3,4%) относительно июня и на 7,3 пункта (6,9%) относительно прошлого года. Рост цен на пшеницу связан с перебоями в поставках из Причерноморья и повреждением экспортной инфраструктуры, а также аномальной жарой в ряде крупных стран-производителей. Среднее значение ИПЦФ на растительные масла выросло на 3,7 пункта (2%) по сравнению с июнем и достигло пика с июня 2022 года. «Рост данного индекса продолжался на фоне повышения цен на пальмовое и соевое масла, которое с лихвой перекрыло снижение котировок подсолнечного и рапсового масел», — говорится в сообщении. Снижение цен на подсолнечное и рапсовое масла связано с ожидаемым ростом предложения, но дальнейшее удорожание сдерживает напряженность в Причерноморье.



Среднее значение ИПЦФ на мясо в июле снизилось на 3,6 пункта (2,8%), однако все еще на 1,1 пункта (0,8%) выше показателя прошлого года. Впервые с начала 2026-го индекс продемонстрировал снижение в месячном выражении, что обусловлено ослаблением котировок всех видов мяса, кроме баранины. Мировые цены на мясо птицы уменьшились по сравнению с июньскими показателями, главным образом из‑за значительного экспортного предложения от Бразилии. Котировки свинины также снизились в условиях избыточного предложения в ЕС и вялого мирового спроса, однако из-за высоких летних температур скорость роста животных замедлилась, что несколько сдержало дальнейшее падение цен. Мировые цены на говядину несколько снизились вследствие более слабого импортного спроса в Азии. ИПЦФ на молочную продукцию уменьшился на 0,8 пункта (0,7%) относительно июня и на 38,4 пункта (24,8%) по сравнению с июлем 2025-го. Динамика обусловлена снижением котировок сливочного масла и сухого молока, которое перекрыло небольшой рост цен на сыр.



Среднее значение ИПЦФ на сахар в июле выросло на 5,1 пункта (5,6%) относительно июля и на 8,3 пункта (8%) — относительно июля 2025-го. Рост обусловлен в первую очередь опасениями за урожайность сахарной свеклы в ЕС и основных странах-производителях Азии. Кроме того, росту цен способствовали ожидания активизации спроса на этанол в Бразилии после временного повышения обязательной доли этанола в бензине: в результате больший объем сахарного тростника может быть направлен на производство топлива, что, в свою очередь, может привести к сокращению предложения сахара. Вместе с тем улучшение условий для уборки урожая в ключевых районах выращивания сахарного тростника в центрально-южной части Бразилии оказало сдерживающее воздействие на общий рост цен.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что отмечаемый рост мировых цен на продовольствие — это следствие двух глобальных конфликтов. Первый — противостояние США и Ирана и блокировка Ормузского пролива, второй связан с проблемами в навигации в северной части Черного моря. «Это очень сильно влияет на цены на зерновую и масличную группы, вместе с ними поднимается и общий индекс», — добавляет эксперт. Впрочем, продолжает он, все это вряд ли отразится на ценах на внутреннем российском рынке, поскольку он оказался «отвязанным» от мирового. «Наоборот, у нас цены, особенно в долларовом эквиваленте, снижаются. Рублевые цены как-то поддерживаются падением курса рубля», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что рост мировых цен не транслируется на российский рынок из-за снижения экспорта на фоне логистических ограничений. Сейчас, продолжает он, вопрос в том, как скоро будут разработаны альтернативные каналы отгрузок. «Пока, я полагаю, в июле и августе будет сокращение экспорта зерна и растительных масел», — говорит он. Это, продолжает эксперт, негативно отражается на закупочных ценах, но по масличным падение пока не так ощутимо, поскольку их уборка не вошла в активную фазу.



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