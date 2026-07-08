Экспорт льняного масла вырос в 15 раз

Больше всего льняного масла Россия поставляет в Китай Pixabay

За первые пять месяцев этого года (данные по странам ЕАЭС за январь-апрель) Россия поставила за рубеж свыше 25 тыс. т льняного масла на сумму более $25,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем отгрузок увеличился в 15 раз в натуральном выражении и в 14 раз — в стоимостном, оценил федеральный центр «Агроэкспорт». Поставки уже превысили объем отгрузок суммарно за весь 2023 и 2024 годы.



В топ-5 крупнейших стран-покупателей в этом году вошли Китай (около 18 тыс. т), Чили (более 5,7 тыс. т), Индия (свыше 900 т), Малайзия (более 260 т) и Турция (свыше 200 т). В этом году Россия впервые начала экспорт льняного масла в Малайзию, а также существенно нарастила поставки в Индию, куда за весь прошлый год было отгружено только 500 кг, сравнили аналитики.



Аналитики OleoScope объясняют динамику введением экспортной пошлина на маслосемена льна (действует с 2025 года и составляет 10%), а также запуском новых перерабатывающих мощностей, что способствовало росту производства в три раза. «Впечатляющий скачок объемов экспорта льняного масла связан не только с открытием новых рынков и увеличением закупок со стороны основных импортеров, но и с низкой базой отгрузок прошлых лет. Усиление защитных мер по вывозу льна и уравнивание экспортных пошлин с уровнем по рапсу будет стимулировать рост переработки, которая может увеличится еще в несколько раз», — отмечают аналитики. Масложировой союз ранее предлагал ввести экспортную пошлину на масличный лен в размере 30%, как и на рапс.



Аналитический центр Ruseed ранее обращал внимание, что если в начале 2010-х годов площади масличного льна в России не превышали 0,7-0,8 млн га, то сегодня они приблизились к отметке 2 млн га. Агрокультура перешла из разряда нишевых в категорию стратегически важных масличных культур. Рост интереса к масличному льну они объясняют тем, что он остается одной из наиболее экспортно ориентированных культур среди масличных, а спрос на продукты переработки сохраняется как на традиционных рынках, так и в странах Азии и Ближнего Востока.



Сейчас ценовая привлекательность льняного масла на мировом рынке значительно возросла, особенно за последние два месяца, в связи с более быстрым ростом котировок на ключевые альтернативы, обращают внимание аналитики «Агроэкспорта». «Спрос на льняное масло также будет поддерживаться со стороны производителей кормов для аквакультуры из-за серьезного дефицита и, как следствие, крайне резкого удорожания рыбьего жира. Это может отразиться на мировых торговых потоках уже в ближайшие месяцы», — прогнозируют они.



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