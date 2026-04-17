Масложировой союз: пошлины на экспорт льна и сои нужно увеличить

Такая мера не ограничит экспорт полностью, поскольку пошлины не распространяются на отгрузки в ЕАЭС

В Масложировом союзе считают, что внутренний рынок масличного сырья защищен недостаточно, и пошлины на экспорт сои и льна следует увеличить. Об этом в ходе VI Масложировой конференции сказал исполнительный директор союза Михаил Мальцев, пишет Поле.рф. Сейчас на экспорт сои из России действует пошлина 20%, но не менее $100/т, на масличный лен — 10% от таможенной стоимости. При этом ставка на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее 32 тыс. руб./т, рапса — 30%, но не менее 165 евро/т.



«Как показала практика, текущий уровень 20% (экспортная пошлина на сою) недостаточен для защиты рынка, а с учетом пуска мощностей на Дальнем Востоке это даже не обсуждается. <…> По льну рынок может перерабатывать большие объемы, требуется более высокая защитная планка», — считает Мальцев. По оценке союза, ограничения уже позволили перерабатывать внутри страны почти все производимое масличное сырье, за исключением льна и частично сои. Кроме того, в союзе делают ставку на рост экспорта продукции переработки льна. Для этого отрасль ждет открытия китайского рынка для льняного шрота. «Мы рассчитываем все-таки на увеличение переработки льна, и в этой части сегодня обсуждаем открытие (экспорта) льняного шрота в КНР. Мы ожидаем этого в ближайшее время», — добавил Мальцев.



В ходе конференции гендиректор компании «АСВА» (основной переработка масличного льна в России) Виталий Литовка также призвал увеличить экспортную пошлину лен до 30%. Он напомнил, что Россия является ведущим мировым производителем этой агрокультуры. В рекордном 2025 году объем производства составил 2,07 млн т, в 2024-м — 1,35 млн т. Культура остается экспортно ориентированной, однако основной рынок сбыта с 2022 года — Китай — проводит протекционистскую политику. Импортная пошлина на лен там составляет 9%, на масло —15%. При этом, Китай сильно зависит от российских поставок. Рынок льна в Китае превышает 1,5 млн т, доля ввоза из России — более 50%.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что сельхозпроизводители, в частности из Сибирского федерального округа, и так ищут последние возможности сохранить рентабельность. «Зерновые здесь у всех нерентабельны, кроме некоторых масличных культур: частично это лен, немного — подсолнечник и под вопросом соя. Если пошлины на сою и лен будут увеличены, то возмущению сельхозпроизводителей не будет предела», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, увеличение экспортной пошлины для этих культур — это защита не внутреннего рынка, а доходов переработчиков, которые также являются экспортерами. «Масличные — это только небольшая часть севооборота. Если они (переработчики) считают, что сельхозпроизводители очень хорошо зарабатывают, то мы можем столкнуться с тем, что аграрии будут просто меньше производить», — сказал Корбут «Агроинвестору». Впрочем, по его мнению, такая мера не ограничит экспорт полностью, поскольку пошлины не распространяются на отгрузки в ЕАЭС, а Казахстан активно развивает маслопереработку. В итоге, резюмирует Корбут, увеличение ставок не защитит внутренний рынок, но может способствовать снижению внутренних цен на сырье.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

