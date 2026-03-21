Весенний сев стартовал в благоприятных условиях

Необходимые для посевной ресурсы компании закупали заранее

В южных регионах России идет сев яровых. В агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) недавно закончили сеять яровой горох и овес, готовятся к севу сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы. «Погодные условия для сева в этом году очень хорошие — почва подготовлена, влаги в ней достаточно, погода теплая — в целом все условия, необходимые для успешного сева, есть», — рассказал «Агроинвестору» председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. В части обеспеченности техникой, удобрениями, ГСМ, удобрениями и СЗР в «Прогрессе» проблем тоже нет — все необходимое для ярового сева было заготовлено заранее.



Севооборот в агрофирме под урожай 2026-го практически не меняли — посевные площади в компании составят 12 тыс. га — этот показатель сопоставим с прошлогодним. При этом, уточняет Неженец, в текущем году будут немного уменьшены посевы сахарной свеклы и увеличены площади под рапсом.



Предприятия под управлением агрокомплекса «Лабинский», которые сосредоточены в 17 районах Краснодарского края, приступили к севу ранних яровых культур в рамках агрономических сроков. На данный момент условия для сева благоприятные: равномерное и постепенное таяние снега обеспечило накопление достаточного количества влаги в почве, уточняют в пресс-службе холдинга. В структуре ярового клина компании в 2026 году — горох, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, соя, лен, многолетние травы, амарант.



Сейчас в компании заканчивают сев ярового гороха, сеют многолетние травы. «Эти культуры важны для обеспечения кормовой базы крупного рогатого скота агрохолдинга, — говорит представитель «Лабинского». — Плюс, они улучшают структуру почвы и в следующем сезоне должны дать прибавку урожайности последующих культур».



Скоро агрономы и механизаторы приступят к севу стратегически важной для компании культуры — сахарной свеклы. Из-за сильнейшей засухи прошлых лет в этом сезоне пересмотрели севооборот. Например, на полях в Ейском районе минимизировали ее выращивание, а также убрали из структуры посевов подсолнечник и кукурузу на зерно. По информации пресс-службы агрокомплекса, к весенней посевной кампании предприятия в полной мере обеспечены всем необходимым для работы: техникой, семенами, удобрениями.



Приступил к весеннему севу на Юге и агрохолдинг «Степь», начав работы немного раньше запланированного срока, так как сложились благоприятные погодные условия в Ставропольском кластере. Полевые работы стартовали с сева гороха. Для таких яровых культур, как кукуруза и подсолнечник, которые возделывают в компании, температура почвы и воздуха еще не достигла оптимального уровня, уточняет гендиректор компании Андрей Недужко. Состояние озимых зерновых культур он оценивает как хорошее — сейчас большинство посевов находятся в фазе кущения и ожидают повышения температуры: активная вегетация начнется, когда среднесуточная температура достигнет около +10°С.



«Зима была достаточно благоприятной для формирования хороших запасов влаги в почве, — прокомментировал Недужко «Агроинвестору». — На данный момент общий уровень влажности почвы удовлетворительный и позволяет проводить внесение удобрений без ограничений. Ранее агрономами была выбрана оптимальная схема подкормки, полностью соответствующая потребностям растений».



Все необходимые ресурсы для проведения посевной кампании 2026 года «Степь» закупила заранее — агрохолдинг придерживается политики долгосрочного планирования и заключения контрактов заблаговременно, что позволяет избежать дефицита в период высокого спроса. Такой подход обеспечивает своевременные закупки, выгодные ценовые условия и экономию на логистике за счет объема, отмечает Недужко.



Хозяйства агрохолдинга полностью обеспечены всем необходимым для полевых работ: семенами, техникой и запчастями, подкормкой. Поставки жидких минеральных удобрений для второго этапа подкормки идут согласно плану, синхронно с процессом внесения. Все мероприятия проходят вовремя и в полном объеме.



В этом сезоне структура севооборота кардинально не изменится по сравнению с прошлым годом. Весной в хозяйствах «Степи» традиционно планируют сеять яровую пшеницу, горох, чечевицу, лен, нут, подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу и другие культуры, перечисляет Недужко.



В хозяйствах ГК «Прогресс Агро» посевная в Краснодарском крае стартовала неделю назад. Первой культурой, которую в компании посеяли, стала люцерна — стратегически важная многолетняя трава, необходимая для обеспечения кормовой базы собственного животноводства, уточняет главный агроном группы компаний Александр Ендовицкий. Всего под нее отведено 827 га. «На днях, при достижении устойчивого прогрева почвы на глубине 6-8 см до 8-10 °C, мы приступили к севу сахарной свеклы», — говорил он 20 марта.



Агроклиматические условия для старта посевной в «Прогресс Агро» оценивают как благоприятные. Ключевая задача сейчас — максимально эффективно использовать накопленную за зиму почвенную влагу, проведя сев в сжатые сроки. Запасы продуктивной влаги в почве чуть выше среднемноголетних значений, глубина промачивания составляет 1,4-1,5 м при контрольном замере на двухметровую глубину. Ендовицкий говорит, что ожидания специалистов группы компаний были несколько оптимистичнее. «Однако благодаря суточным перепадам температур происходит подтягивание влаги из нижних горизонтов в верхние слои, что создает хорошие условия для прорастания семян. Тем не менее, учитывая прогноз по ветровой нагрузке, нам необходимо форсировать темпы сева, чтобы не допустить иссушения посевного слоя», — говорит он.



Агрономическая служба «Прогресс Агро» провела масштабную подготовительную работу в зимний период, поэтому хозяйства холдинга полностью обеспечены семенным материалом, удобрениями, средствами защиты растений и ГСМ для проведения посевной кампании в штатном режиме.



В текущем сезоне в группе компаний скорректировали структуру посевных площадей в пользу высокомаржинальных культур. В частности, площадь под сахарную свеклу была увеличена на 50%. «Это решение напрямую связано с производственными планами нашего сахарного завода, который в предстоящем сезоне намерен переработать более 1,2 млн т сырья», — поясняет Ендовицкий.тВ рамках весенней посевной кампании под сахарную свеклу будет отведено 24,85 тыс. га, подсолнечник займет 11 тыс. га, кукуруза — 10 тыс. га, соя — 3,5 тыс. га.



