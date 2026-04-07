Бизнес выступает против обязательной продажи товаров на бирже

Законопроект об обязательной продаже части продукции на бирже внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Документ предполагает дополнение Федерального закона «Об организованных торгах» статьей, «направленной на формирование ценовых индикаторов на основе расширения номенклатуры товаров, подлежащих реализации на организованных торгах», говорится в пояснительной записке к документу. Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.



Законопроектом предлагается предоставить правительству полномочия по установлению нормативов в отношении товаров, подлежащих вводу на организованные торги посредством выставления заявок на продажу в интересах и за счет хозяйствующего субъекта. Среди продукции АПК, которую предлагается вывести на биржу, — мороженая рыба, ракообразные, пшеница, меслин, рожь, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, рапс, сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар, соевый и подсолнечный шрот.



Норматив ввода товаров на организованные торги устанавливается исходя из условий обращения такого товара на товарном рынке, в том числе объемов производства, поставок на экспорт и на внутренний рынок, состава участников соответствующего рынка, возможности его стандартизации (идентифицирования), а также возможности реализации на организованных торгах с учетом мировой практики, условий поставки и оплаты. При этом, если федеральными законами не предусмотрено иное, норматив не может превышать 25% от объема производства этого товара хозяйствующим субъектом в соответствующем месяце или от среднеарифметического значения объемов реализации на внутреннем рынке в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета. Предполагается, что закон не будет распространяться на малый бизнес.



Принятие законопроекта позволит обеспечить формирование справедливого конкурентного ценообразования на товарных рынках, основанного на балансе спроса и предложения; обеспечить недискриминационный доступ к товарам; снизить риски манипулирования цен; обеспечить формирование национальных ценовых индикаторов; декриминализировать отрасли в части установления справедливого ценообразования и равного доступа к товарам, перечисляется в документе. При этом прозрачное формирование цен на товарном рынке в значительной мере снижает (устраняет) необходимость использования административных мер по их сдерживанию, отмечают авторы документа.



В марте прошлого года «Агроинвестор» писал, что власти разработали законопроект, согласно которому бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Тогда, по информации РБК, на биржу предполагалось вывести мороженую рыбу, ракообразных, пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, подсолнечное масло и белый сахар. Минсельхоз выступал против обязательной продажи части товаров на бирже, поскольку видит в этом риски для отрасли. Представители бизнеса (Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Ассоциация добытчиков минтая, Союз сахаропроизводителей, Союз экспортеров и производителей зерна, Масложировой союз) также отрицательно оценивали возможность введения нормативов обязательных продаж на бирже.



Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) в своем Телеграм-канале сообщила, что законопроект, внесенный в Госдуму, может стать первым губительным шагом к введению нормативов обязательных продаж рыбной продукции на бирже. «В качестве основной цели в законопроекте указано "создание надлежащих условий для формирования товарных индикаторов". Как известно, с этой же целью отрасль уже с немалыми проблемами осваивает обязательство по регистрации на бирже сделок с рыбной продукцией, — отмечается в сообщении. — При том, что уже существуют механизмы Росстата. Сложности, с которыми столкнулись участники рынка при внедрении обязательной биржевой регистрации сделок, потребовали поднять вопрос о моратории на административную ответственность».



При этом АСРФ напоминает, что биржевые торги — это не прямой путь до конечного потребителя от рыбака, который производит продукцию в промышленных форматах, предназначенную для дальнейшей переработки. «Поэтому биржа не спрямит цепочку поставок, а станет еще одним дополнительным посредником на пути от рыбака до прилавка, — подчеркивают в объединении. — Появление нового посредника — это слом существующих кооперационных связей рыбаков и рыбопереработчиков, что грозит ростом цен». При этом биржевой механизм для торговли рыбной продукцией несколько лет доступен, но не востребован рынком, что доказывают мизерные объемы продаж на уровне менее тысячной доли процента от общего объема продукции в год. При этом для формирования ценовых индикаторов эффективнее использовать данные Росстата, которые после запланированной детализации кодов ОКПД-2 позволят отслеживать цены по видам продукции из конкретных видов рыб, считают в объединении.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

