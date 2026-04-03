Государство увеличивает закупки удобрений

По итогам года объем госзакупок минудобрений может превысить 10 млрд рублей Д. Абрамов / Ведомости

Объем государственных закупок удобрений и пестицидов для сельского хозяйства в январе-феврале составил 1,81 млрд руб. За аналогичный период прошлого года они составили 1,74 млрд руб., следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), которую изучили эксперты «РТС-тендер» (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС).



За первые два месяца 2026 года в рамках федеральных законов 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проведено около 550 тендеров на поставку удобрений и пестицидов. По их итогам объем поставок удобрений составил 1,06 млрд руб., пестицидов — 750 млн руб., сообщили «Агроинвестору» в «РТС-тендер». Потребность в пестицидах остается на уровне начала прошлого года, тогда как закупки удобрений демонстрируют небольшой рост: в январе-феврале 2023-го и 2024 годов объем закупок составлял около 1 млрд руб.



Темпы роста в денежном выражении будут выше, если в расчет включить данные за март (на 25 марта). В первом квартале 2024 года объем закупок удобрений составил 1,6 млрд руб., в прошлом году — 1,7 млрд руб. За неполные три месяца этого года были заключены договоры почти на 1,9 млрд руб. Большая часть их них — 1,5 млрд руб. — приходится на азотные удобрения.



Наиболее активно в начале этого года удобрения и пестициды приобретают в Красноярском крае (в январе-марте — на 760 млн руб.) и Краснодарском крае (около 680 млн руб.). В пятерку крупнейших заказчиков также входят Тюменская область (265 млн руб.), Башкортостан (155 млн руб.) и Московская область (145 млн руб.), приводят данные аналитики.



Рынок закупок агрохимии активен и стабилен, при этом четко прослеживаются два сезонных пика: весенний — с марта по май и зимний — в ноябре и декабре, отмечают эксперты «РТС-тендер». «Учитывая государственные программы поддержки сельского хозяйства, большое внимание к отрасли в регионах, прежде всего в аграрных — общий объем закупок удобрений по 44-ФЗ и 223-ФЗ в этом году может превысить прошлогодний показатель (9,7 млрд руб.) и достичь 10-10,5 млрд руб.», — считают они.



По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в прошлом году объем приобретения минеральных удобрений в российском АПК с учетом накопленных ресурсов и торгов на Петербургской бирже составил 5,8 млн т в действующем веществе при потребности 5,56 млн т против 5,9 млн т в 2024-м (потребность — 5,45 млн т). По данным на 23 марта этого года, закуплено 2,3 млн т при потребности на год в 5,65 млн т.



