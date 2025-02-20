Валовой сбор зерна может опуститься до 120 млн тонн

Затраты аграриев на проведение полевых работ растут Ю. Эйвазова

Урожай зерна в этом году может составить 120 млн т, против 125 млн т в 2024-м (без учета новых регионов, по предварительным данным Росстата). Такой прогноз озвучил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев, выступая на форуме «Зерно России — 2025», пишет «Интерфакс». «Если соберем 120 млн т зерна, будет очень хорошо. Возможно, уйдем и ниже, это уже хуже», — отметил он.



По словам Чекмарева, для озимых год пока складывается неблагоприятно с точки зрения погодных условий, но весной ситуация может измениться. «Сегодня все в ожидании того, какая будет весна. Хорошо, что сейчас выпал снег и прикрыл поля. А то была очень большая опасность при плюсовых температурах, что придут морозы (в отсутствие снежного покрова), и можно было ожидать гибели озимых», — сказал он. По словам Чекмарева, ожидается ранняя весна и засуха, что может повлечь более низкую урожайность.



Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне предупредил, что в течение недели в регионах центра и юга европейской части России, а также в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках температурный фон будет на 5-9 градусов ниже нормы. В начале недели он отмечал, что в ряде регионов выпал снег, который сможет защитить озимые, и они не замерзнут.



«От зерна в 2024 году прибыли не получили, была или нулевая, или отрицательная рентабельность. <…> Интерес выращивать зерновые культуры у производителей, конечно, не такой яркий, как раньше», — приводит слова Чекмарева ТАСС. При этом затраты аграриев на проведение полевых работ растут, обратил внимание он. «Цены на все ресурсы, которые необходимы для весенних полевых работ, очень высокие. К сожалению, аграрии уже сегодня на 70 тыс. т меньше закупили минудобрений, чем на ту же дату прошлого года, а цена их растет: от 3% до 6% в зависимости от вида удобрений. <…> Не все закупят семена более высоких репродукций. А закупка высокорепродуктивных семян — вопрос очень важный», — цитирует его «Интерфакс». В целом, по оценке Чекмарева, затраты аграриев на проведение весенних полевых работ в этом году составят 1 трлн руб.



Россия может ежегодно производить 200 млн т зерна, засеивая зерновыми 50 млн га, оценил Чекмарев, добавив, что «пока нам это не нужно». «Оптимальный объем производства зерна — 130 млн т, когда мы можем и уложить в закрома, и часть отправить на экспорт», — считает он. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на пленарной сессии III Международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025 сказала, что к 2030 году Россия ставит план по производству 170 млн т зерновых, из которых 80 млн т должна поставляться на внешние рынки.



Россия в этом году может собрать 122,9 млн т зерновых, в 2026-м — увеличить производство до 130,3 млн т, говорил в ходе конференции «Где маржа» главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозирует валовой сбор также на уровне 122,9 млн т (без учета новых регионов), включая 77,44 млн т пшеницы, 17,7 млн т ячменя и 14,55 млн т кукурузы. Российский зерновой союз сохраняет свой прогноз урожая зерна в этом году на уровне 2024-го — 125 млн т. Президент объединения Аркадий Злочевский ранее в ходе пресс-конференции уточнял, что валовой сбор будет зависеть от того, как сложится весна и какими будут запасы влаги в почве. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут оценивает потенциал валового сбора на уровне 124 млн т в весе после доработки (без новых регионов, с ними — около 126 млн т) в случае потери озимых на уровне 7,5-8% и в условиях климатических изменений. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее понизил прогноз урожая пшеницы до 77 млн т при негативном сценарии, 82 млн т — при умеренном и 89 млн т при позитивном, писал Reuters.



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