Правительство изменило Стратегию развития АПК

Консервативный сценарий предполагает рост сельхозпроизводства на 13,5% к 2030 году Freepik.com

Правительство изменило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации. Обновленная Стратегия включает базовый и консервативный варианты, тогда как прежний вариант документа, утвержденный в 2022 году, предполагал целевой и базовый сценарии.



Согласно новому базовому варианту, к 2030 году производство сельхозпродукции увеличится на 25% относительно 2021-го, что соответствует задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным. Консервативный предполагает рост на 13,5%. Прежний вариант Стратегии подразумевал устойчивый рост на 3% в год, к 2030-му индекс производства продукции АПК должен был достигнуть 129,7% к уровню 2020-го. По данным Росстата, в 2024 году производство продукции сельского хозяйства снизилось на 3,2% после роста на 0,2% в 2023-м.



Экспорт продукции АПК, согласно обоим новым вариантам, к 2030 году должен увеличиться до $55,2 млрд, согласно поставленной задаче о росте поставок в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Прежняя Стратегия предполагала выход на показатели $41 млрд по базовому сценарию и $47,1 млрд — по оптимистическому. В конце прошлого года центр «Агроэкспорт» оценивал, что по итогам 2024-го объем вешних продаж продукции АПК будет на уровне 2023-го, когда он достиг $43,5 млрд.



Согласно новому базовому варианту, объем инвестиций в основной капитал АПК и рыбохозяйственного комплекса к 2030 году увеличится на 12,2% и на 7% — в консервативном к уровню 2020-го. Целевой сценарий прежнего варианта Стратегии предполагал рост инвестиций на 50%, базовый — на 14%. Площадь вовлеченных в оборот сельхозземель, согласно обоим вариантам обновленной Стратегии, к 2030 году должна составить свыше 13,2 млн га, что предусмотрено федеральной программой «Земля». Такой же показатель был в целевом сценарии прежней версии документа, при этом базовый допускал ввод лишь около 5 млн га.



Также скорректирован показатель кадровой обеспеченности предприятий АПК. В 2030 году он должен составлять 95% в базовом и 92% в консервативном варианте. Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения страны должна достигнуть соответственно 34,7% и 34,4%. Целевой показатель по уровню технологической независимости в сфере продовольственной безопасности, согласно обоим сценариям, предполагается повысить до 66,7%, как предусматривает соответствующий нацпроект.



Дефицит сельскохозяйственной техники для выполнения полевых работ в оптимальные сроки в обновленной Стратегии оценивается на уровне 62 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов. В октябре, когда Минсельхоз предложил внести изменения в документ, нехватка тракторов оценивалась выше - в 65 тыс. Тогда ведомство сообщало, что парк тракторов должен составлять 494,3 тыс. единиц, комбайнов — 176,5 тыс. единиц. По данным на 1 августа 2024 года, у сельхозпроизводителей было 429,5 тыс. тракторов, 127,1 тыс. зерноуборочных и 15,1 тыс. кормоуборочных комбайнов. В принятой Стратегии говорится, что на 1 октября 2024-го в парке аграриев было 432,5 тыс. тракторов, 127,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, 15,1 тыс. единиц кормоуборочных комбайнов. Между тем, как ранее писал «Агроинвестор», Стратегия недостаточно учитывает реалии последних лет и недооценивает риски для дальнейшего развития отрасли и тем более — достижения плановых показателей в частности с точки зрения износа основных фондов (в том числе сельхозтехники) и возможностей бизнеса для их обновления.



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