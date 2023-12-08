Агроэкспорт в этом году достигнет $45 млрд

В 2022 году Россия занимала 17 место в мировом рейтинге экспортеров продукции АПК с показателем в $41,6 млрд НМТП

В этом году отгрузки продукции АПК на внешние рынки составят $45 млрд — это целевой показатель, который был поставлен в 2019-м, когда начал свою работу федеральный проект «Экспорт продукции АПК». «История развития российского аграрного экспорта в последние четыре-пять лет наглядно демонстрирует, что такое ярко выраженная амбиция, четко поставленные цели, правильно подобранные инструменты, эффективные институты, которые были созданы в рамках федерального проекта. Я говорю о институтах атташе, “Агроэкспорте”», — рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов в ходе V ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2023-2024».



По словам замминистра сельского хозяйства Сергея Левина, за пять лет реализации проекта «Экспорт продукции АПК» поставки на внешние рынки практически удвоились. Так, отгрузки зерновых увеличились на 80%, масложировой продукции — почти втрое, рыбы и морепродуктов — на треть, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — в 1,5 раза, мясной продукции — почти в 4,5 раза. В этом году экспорт продукции АПК также показывает уверенной рост, отметил замминистра.



В 2022 году Россия занимала 17 место в мировом рейтинге экспортеров продукции АПК с показателем в $41,6 млрд (доля 2,1%). Цель — попасть в топ-10.

За время реализации проекта российская экономика сталкивалась с серьезными вызовами, обратил внимание Левин. Так, пандемия разрушила сложившиеся логистические цепочки и разбалансировала мировые продовольственные рынки. Затем — санкции, которые существенно изменили условия внешнеэкономической деятельности для всех российских компаний. «Тем не менее, мы смогли не только преодолеть возникшие трудности, но и продолжить стабильное и активное наращивание экспорта», — отметил замминистра. Среди достижений за эти годы — начало поставок пшеницы в Алжир и Саудовскую Аравию, свинины — во Вьетнам, мяса птицы — в Китай и страны Персидского залива.



Также Россия стала ведущим поставщиком подсолнечного масла на ключевых мировых рынках — индийском и китайском. Кроме того, существенно расширилась география поставок российских кондитерских изделий, развивался экспорт молочной продукции. Сегодня с уверенностью можно сказать, что ключевые решения, принятые в начале реализации федерального проекта по развитию агроэкспорта, были правильными и доказали свою состоятельность, считает Левин.



По его словам, еще при планировании программы развития экспорта Минсельхоз ориентировался на рынки стран Азии, Африки, Ближнего Востока и постсоветского пространства. Поэтому после введения санкций стратегия существенно не менялась, а экспортные потоки не перенаправлялись. В результате за этот год вывоз в дружественные страны достиг 87% от общего объема отгрузок на внешние рынки. По мнению Левина, в ближайшие годы они будут выступать драйверами роста мирового продовольственного рынка.



В 2024 году завершается первый плановый цикл реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», напомнил замминистра. «Дальнейшее развитие экспорта будет связано не только с выходом на новые рынки, но и с укреплением позиции российских компаний в тех странах, которые уже познакомились с нашим продовольствием. Это потребует от наших экспортеров адаптаций как бизнес-процессов, так и экспортных продуктов под эти требования, и активизации работы в ключевых странах-покупателях», — заключил замминистра.



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