Минсельхоз предложил временно запретить экспорт твердой пшеницы

Урожай твердой пшеницы обычно составляет 700—800 тысяч тонн Pixabay

Минсельхоз предложил с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024-го ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы (дурума) из России. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что запрет не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, а также на международную гуманитарную помощь другим странам на основании решений правительства России, межправительственные соглашения и международные транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами России. Также запрет не распространяется на перемещение твердой пшеницы между различными частями страны через территории иностранных государств.



Твердая пшеница преимущественно используется при производстве макаронных изделий. Годовой урожай этой пшеницы, по данным Минсельхоза, составляет 700-800 тыс. т, основными производителями являются Алтайский край (до 80%) и Оренбургская, Челябинская, Омская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области. Ранее Минсельхоз сообщал о возможном увеличении сбора твердой пшеницы в России к 2025 году почти в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом (735 тыс. т) до 1,8 млн т. В регионах планировалось разработать и представить в министерство планы по увеличению производства этой пшеницы до 2030 года.



Вице-президент, руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что экспорт дурума за три месяца текущего сезона, по данным портовых операторов, составил около 325 тыс. т против более чем 13,8 млн т всей пшеницы. Запрет направлен на регулирование ценообразования на внутреннем и очень узком рынке твердой пшеницы. «Ограничение направлений реализации продукции приведет к снижению маржинальности реализации этого типа продукции в текущем сезоне. Эффект на снижение внутренних цен на твердые сорта пшеницы запрет экспорта окажет, но он ограничен действием постановления», — сказала эксперт. По ее мнению, долгосрочные ограничения повлияют на снижение привлекательности выращивания твердой пшеницы для сельхозпроизводителей.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что объемы экспорта твердой пшеницы достаточно небольшие, основным покупателем является Италия. «В этом году у нас качество твердой пшеницы хуже, также ее доля в общем объеме снизилась. Поэтому внутреннем рынку нужны бОльшие объемы для производства макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Думаю, в целом на рынок этот запрет окажет минимальное влияние или никак не отразится. Это достаточно узкий сегмент рынка», — считает она.



По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, которого цитирует «Интерфакс», запрет экспорта твердой пшеницы логичен с точки зрения продовольственной безопасности и самообеспеченности базовыми продуктами питания. Основные объемы экспорта твердой пшеницы направлялись в страны Европейского союза, где она используется при производстве макаронных изделий. По его оценке, крупные экспортеры зерна не пострадают от запрета, так как объемы производства и экспорта твердой пшеницы незначительны по сравнению с мягкой пшеницей, которая является флагманским продуктом российского агроэкспорта.



Между тем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса», в октябре Россия поставила на мировой рынок 5 млн т пшеницы, превысив рекорд октября 2022 года (4,88 млн т). Однако объем вывоза оказался на 7% меньше, чем в сентябре, когда было отгружено 5,4 млн т. Тем не менее, аналитики обращают внимание, что октябрьский результат стал выше прогнозной оценки в 4,5 млн т. За первые четыре месяца сезона-2023/24 экспорт пшеницы превысил 20 млн т против 15,1 млн т за аналогичный период 2022/23.



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