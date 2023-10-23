«Агроинвестор»

«Агроинвестор» объявляет о старте приема заявок для участия в IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023». Компании могут подать заявки на сайте с 23 октября по 29 декабря 2023 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в деcяти номинациях по итогам работы в 2023 году. Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия», партнер — «Деметра-Холдинг». Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024-го в Москве.



В ходе поэтапного отбора и голосования Экспертного совета мы определим победителей в номинациях: «Человек года», «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально-ответственная инициатива», «Продукция года», а также в двух номинациях «Выбор редакции».



Мы не берем взносы за подачу заявок; вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях, независимо от масштабов вашего проекта.



НОМИНАЦИИ

Человек года



Человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2023 году.



Претенденты в этой номинации будут предложены Экспертным советом, победитель будет определен путем открытого интернет-голосования на сайте премии, которое продлится с 20 ноября 2023 года по 26 января 2024-го.



Топ-менеджер года



Владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания, крестьянское (фермерское) хозяйство достигли существенного улучшения финансовых, производственных показателей в 2023 году.



Запуск года



Завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта для АПК в 2023 году.



Инновация года



Новая или улучшенная технология, используемая в производстве и представляющая уникальное для отрасли решение, а также инновационная продукция для компаний АПК, в том числе замещающая импортные аналоги.



Экспортер года



Компания, вышедшая на новые экспортные рынки или значительно увеличившая объемы поставок продукции за рубеж в 2023 году, или предоставлявшая уникальную продукцию или услуги для обеспечения экспорта.



Социально-ответственная инициатива



Инициативы компании, основанные на принципах социальной ответственности, направленные на улучшение социальной среды и инфраструктуры или позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также образовательные инициативы в сфере АПК.



Надежный поставщик зерна



Компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик зерна на внутренний рынок, сохранившая постоянных клиентов в 2023 году и расширившая круг покупателей.



Продукция года



Потребительская продукция АПК, выведенная на рынок в 2023 году.



Цель Премии — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, руководителей компаний, инвесторов и общественные фигуры, которые ведут деятельность на территории России, профессионализм которых является залогом успешного развития АПК.



Ждем ваши заявки!

