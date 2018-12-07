Событие года, Май 2018: Минсельхоз возглавил Дмитрий Патрушев

В том числе место Александра Ткачева, около трех лет возглавлявшего Минсельхоз, занял Дмитрий Патрушев, прежде руководивший Россельхозбанком. Сама по себе смена министра не стала неожиданностью: рынок обсуждал вероятный уход Ткачева, которому прочили пост полпреда президента по Южному федеральному округу. Однако то, что эту должность получил именно Патрушев, для большинства стало сюрпризом. В узком кругу его кандидатура обсуждалась, хотя к моменту отставки и переназначения кабмина более вероятными казались другие сценарии. В том числе не был исключен вариант, при котором Алексей Гордеев, ставший вице-премьером, курирующим АПК, совмещал бы два поста. Многим представителям отрасли это казалось вполне логичным, тем более что Гордеев, ранее в течение почти 10 лет возглавлявший агроведомство, а затем руководивший Воронежской областью, явно вызывал больше доверия, а его уровень знаний и опыта в агросекторе не вызывал сомнений.



К Патрушеву же, равно как и к Россельхозбанку, убыток которого за предыдущие четыре года превысил 220 млрд руб., у бизнес-сообщества были вопросы. В том числе не остался незамеченным тот факт, что впервые на государственную должность был назначен прямой потомок госслужащего: отец нового главы Минсельхоза, Николай Патрушев, сейчас является секретарем Совета безопасности страны, а ранее был директором ФСБ. Впрочем, многие признавали, что как бывший банкир новый министр знает о состоянии дел в АПК, в том числе ситуацию в разрезе компаний — заемщиков РСХБ. К тому же он регулярно участвовал в профильных совещаниях, конференциях и т. п. , а значит, ему не нужно с нуля разбираться в том, что происходит в агросекторе. Поэтому участники рынка рассчитывали, что он сможет навести порядок в отрасли, в том числе с точки зрения финансирования. Однако больше надежд возлагалось все-таки на тандем Гордеев — Патрушев.



Вслед за министром сменилась и почти вся команда Минсельхоза. Причем отчасти оправдались прогнозы политологов и экспертов по GR — «своих» людей в министерство привели как Патрушев, так и Гордеев. Из Россельхозбанка на должности заместителей министра пришли Дмитрий Сергеев и Оксана Лут, из команды Гордеева — Елена Фастова и Максим Увайдов, ранее уже работавшие в ведомстве. Свои должности сохранили первый замминистра Джамбулат Хатуов, статс-секретарь — замминистра Иван Лебедев, замминистра Сергей Левин и Илья Шестаков, также возглавляющий Росрыболовство. Хотя эксперты не исключали, что Минсельхоз покинут все, кто был назначен при Ткачеве.



Правда, обновление команды пока не привело к каким-то существенным изменениям в отрасли. Так, проект новой госпрограммы, которую ждали и на которую возлагали большие надежды в плане обозначения такой необходимой стратегии развития АПК, в итоге оказался лишь несколько переработанной и расширенной версией действующего документа. Отрасль явно ждала большего. Предполагаемые корректировки господдержки тоже пока не вызывают одобрения и понимания. Есть вопросы и к последовательности решений: в июне перед запуском системы «Меркурий» по решению Гордеева из нее исключили готовую молочную продукцию, а уже в октябре Патрушев допустил, что она все-таки будет проходить электронную ветсертификацию. Видимо, нет полной согласованности и внутри агроведомства, иначе как еще объяснить, что в один день министр и его зам на разных площадках озвучивают значительно различающиеся прогнозы, например, экспорта зерна.

