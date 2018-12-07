Событие года, Март 2018: Начало посевной кампании

Уже с первых дней стало ясно, что работы пройдут не так успешно, как хотелось бы. Если Кубань и Ставрополье сообщали, что вот-вот начнут сев, то, например, Гидрометцентр граничащей с ними Ростовской области предупредил, что из-за плохой погоды аграрии рискуют выйти в поля на месяц позже, чем годом ранее. В итоге массовые работы в регионе начались лишь к концу первой декады апреля, тогда как в 2017-м к этому времени некоторые хозяйства уже завершили сев.



Впрочем, как показало время, ситуация в Ростовской области оказалась еще не самой плохой, тем более что ее итоговая посевная площадь, согласно Росстату, оказалась на 100 тыс. га больше прошлогодней и примерно на 200 тыс. га выше плана, составив 4,6 млн га. Однако в целом по стране посевы сократились на 0,5 млн га до 79,2 млн га, тогда как Минсельхоз, наоборот, планировал, что они увеличатся до 80,4 млн га. Ведомство рассчитывало за счет яровых агрокультур отчасти компенсировать недосев озимых, площади которых оказались на 259 тыс. га меньше, чем под урожай 2017 года: сказались неблагоприятные погодно-климатические условия в Приволжском, Сибирском, Центральном и Северо-Западном округах. Но и в период весеннего сева погода часто была не на стороне аграриев. Так, к концу первой декады апреля яровой сев вели 14 регионов, а годом ранее в это время яровые сеяли уже в 27. По площади сева отставание также было двукратным.







Самая сложная ситуация сложилась в Сибири, также медленно и тяжело шел сев на Урале и в Поволжье, многие регионы вводили режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий и срывов сроков полевых работ. Например, в СФО к середине июня отставание в темпах сева пшеницы от предыдущего года достигало 750 тыс. га. Поскольку были пропущены оптимальные технологические сроки, некоторые сеяли вместо нее кормовые агрокультуры и гречиху, притом что площади последней как раз предполагалось значительно сокращать из-за перепроизводства в предыдущие сезоны. Минсельхоз рассчитывал, что яровую пшеницу удастся посеять на 12,9 млн га, но в итоге ее площади в стране уменьшились на 8% по сравнению с 2017 годом, составив менее 12 млн га. Это стало антирекордом в современной истории страны. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2013-м, когда агрокультура заняла 12,7 млн га. Сохранившиеся посевы озимой пшеницы Росстат оценил на уровне 15,3 млн га — на 2,2% больше, чем годом ранее.



Прогнозы или, скорее, пожелания Минсельхоза не оправдались и по ряду других агрокультур. Например, министерство предполагало, что аграрии продолжат оптимизировать площади под подсолнечником и займут им 7,6 млн га против 7,9 млн га в 2017 году. Однако агрокультуру посеяли на 8,1 млн га, и хотя в сентябре ведомство списало 146 тыс. га из них, валовой сбор все равно будет рекордным. Также больше плановых значений оказались посевы других масличных — сои и рапса.



Смещение сроков сева привело к отставанию в темпахуборочных работ. Хотя на Юге их, напротив, начали на две недели раньше срокаиз-за засухи, по Уралу и Сибири были вопросы — эксперты не исключали, чтонекоторые регионы не успеют обмолотить зерно из-за плохой погоды осенью иранних заморозков. Из-за погодных катаклизмов прогнозы урожая зерновыхрегулярно корректировались в сторону уменьшения, однако в итоге их валовой сборстанет третьим в истории. По всей видимости, сельхозпроизводители стали меньшезависеть от погодных факторов благодаря повышению уровня агротехнологий. Апоскольку рыночная конъюнктура в период сбора урожая и озимого сева складываласьудачно, есть предпосылки, что инвестиции в это направление по крайней мере неуменьшатся, что позитивно скажется на урожае-2019.