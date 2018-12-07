Событие года, Январь 2018: Сельхозпроизводство увеличилось на 2,5%

В октябре показатель был пересмотрен и повышен на 0,1 п. п. Впрочем, и без этого увеличения АПК пятый год подряд показал рост выше экономики в целом: в 2017-м ВВП прибавил только 1,5%. Результат сельского хозяйства оказался почти вдвое меньше, чем в 2016 году, когда производство сельхозпродукции выросло на 4,8%. При этом прогнозы Минэкономразвития и Минсельхоза относительно динамики отрасли почти традиционно не оправдались. Они колебались в диапазоне от нуля до 1,2%, а в агрогоспрограмме был заложен показатель в 1,7%. Правда, если говорить о неофициальных прогнозах, то занимавший тогда должность главы Минсельхоза Александр Ткачев был более оптимистичен и не исключал роста АПК не менее чем на 3%, а то и на все 4%.



Таких отметок теоретически можно было бы достичь, если бы цены на сельхозпродукцию были выше, однако в мире они сохранялись на относительно низком уровне, кроме того, сказывалось укрепление рубля. Вопреки опасениям, урожай зерна не только не снизился из-за погоды, но и достиг рекордных 135,4 млн т, что стало одним из ключевых факторов роста отрасли. Однако он же на фоне проблем с логистикой негативно повлиял на цены внутри страны, поэтому финансовые показатели многих аграриев оказались хуже запланированных. Валовые сборы масличных и сахарной свеклы также оказались рекордными, а снижение производства картофеля мало повлияло на итоговую динамику сектора растениеводства, который прибавил 3,4%. Правда, изначально Росстат оценивал прирост на уровне 2,1%, корректировки связаны в том числе с учетом итогов Всероссийской сельхозпереписи 2016 года. Также ведомство частично пересчитало показатели предыдущих лет.







Производство продукции животноводства, согласно поправкам, сделанным в октябре, увеличилось на 1,4%. В начале года статведомство оценивало темп роста отрасли в 2,8% — то есть выше, чем растениеводства. И хотя в итоге динамика последнего оказалась выше, прошлый год для животноводства был вполне успешным и стал примечателен тем, что в отличие от предыдущих восьми лет позитивный вклад в его развитие внесли производители не только мяса и яйца, но и молока. Валовой надой увеличился с 30,7 млн т до 31,2 млн т и в 2018 году продолжит повышаться, ожидают эксперты и участники рынка.



Во многом рост АПК в 2017 году — продолжение реакции на введение в 2014-м продэмбарго и девальвацию национальной валюты. Тогда многие игроки начали делать инвестиции в развитие отрасли, которые поддержало государство, и результат стал заметен как раз два-три года спустя. При этом такая динамика еще больше увеличила базу, которая и так была на достаточно высоком уровне. По итогам 2018-го агросектору будет еще сложнее показать позитивный индекс прироста производства, тем более учитывая снижение урожая зерна.



В начале года Минэкономразвития прогнозировало, что производство сельхозпродукции увеличится на 0,5%, затем оценка была повышена до 1,1%, однако в октябре ведомство допустило, что отрасль уйдет в минус впервые с 2012 года, что скажется и на показателях экономики в целом. Правда, Минсельхоз настаивает, что отрасль все же прибавит 1%, несмотря на сокращение валового сбора зерна, поскольку по ряду других направлений производство увеличилось. В том числе министерство ожидает, что производство скота и птицы вырастет на 3,6%, молока — на 1,3%.

