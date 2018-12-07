Событие года, Июль 2018: Начало конца «Белой птицы»?

По итогам 2017 года холдинг был четвертым в стране по объему производства бройлера. По данным Росптицесоюза, тогда он выпустил почти 302 тыс. т мяса в живом весе. Проблемы у «Белой птицы» начались после объявления о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 года. В июле компания начала массовое сокращение работников на птицефабриках в Ростовской области, в целях недопущения образования задолженности по заработной плате велась поэтапная консервация производства. До октября 2018 года включительно должно было быть сокращено порядка 1,3 тыс. человек. В середине июля поставщик ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств «Аптик септа» взыскала с «Белой птицы — Ростов» 781 тыс. руб. Еще 14,9 млн руб. компания требовала с «Белой птицы — Белгород».



Далее ситуация продолжила усугубляться. В августе подконтрольный Центробанку Автовазбанк объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве входящих в группу предприятий. Долг холдинга перед банком тогда оценивался в 26 млрд руб. Тогда же Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», на базе которого ЦБ создает фонд плохих долгов, сообщал, что «Белая птица» вместе с другими активами Промсвязьбанка была передана на баланс Автовазбанка. Сам Автовазбанк, в свою очередь, планировалось присоединить к фонду плохих долгов.







В середине августа о желании подать банкротный иск в отношении «Белой птицы — Белгород» уведомляла компания «Альфастрой», которой производитель птицы задолжал 4,2 млн руб. за ремонт офисного здания. Заявление о банкротстве тогда же поступило от компании «Текнофид» в отношении и другого белгородского актива холдинга — предприятия «Загорье». Сумма долга «Белой птицы» оценивалась в 457 тыс. руб. По данным kartoteka.ru, в целом с начала 2018 года к «Загорью» на тот момент было подано 15 исков на 18,5 млн руб., к «Белой птице — Белгород» — 39 исков почти на 82 млн руб. В итоге в сентябре оба предприятия приняли решение о ликвидации. Еще два заявления о банкротстве в середине лета были поданы в суд на «Белую птицу — Курск». Первое поступило от компании «Контрлогика» на сумму 662 тыс. руб., второе — от ТД «Рубэг».



В октябре арбитражным судом Белгородской области по заявлению компании «Альфастрой» до 11 февраля 2019 года была введена процедура наблюдения и в отношении АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (БКХП), входящего в группу. Первоначально дело о признании БКХП банкротом инициировало ООО «Агросервис-ДВ» (долг — 3,4 млн руб.), однако заявление было возвращено. В начале сентября в дело вступила компания «Альфастрой», которой БКХП задолжал 1,2 млн руб. за проведение строительных работ в 2017 году. Представитель БКХП на судебном заседании подтверждал, что задолженность не оплачена, при этом погасить ее предприятие не может из-за отсутствия средств.



Еще до обострения ситуации в июле владельцы «Белой птицы» пытались продать свои производственные активы. В частности, ими интересовались «Русагро», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, «Черкизово», однако переговоры ни к чему не привели. Участники рынка не исключали, что компанию можно реанимировать. Главное — найти желающего работать с активом и договориться о вопросе цены и условий.



Уход с рынка такого крупного игрока имел бы для отрасли двоякое значение. С одной стороны, сокращение производства на проблемных активах холдинга уже привело к росту цен на мясо птицы в регионах его присутствия. Доля компании в общем объеме выпуска бройлера в прошлом году оценивалась в 5%, и минус 300 тыс. т мяса, безусловно, поддержат рынок и сокращающуюся в последние годы маржу бройлерных птицефабрик. С другой стороны, полное банкротство группы не выгодно ни кредиторам (так как те не смогут в полной мере вернуть выданные компании средства), ни региональным властям. Общий штат «Белой птицы» превышает 10 тыс. человек, причем 5 тыс. из них работают на белгородских предприятиях группы: негативный сценарий развития событий, безусловно, приведет к социальным проблемам в регионах.



Одним из вариантов решения проблемы может стать политическое решение о спасении «Белой птицы». Если холдинг включат в список проблемных активов ЦБ, то он может получить финансовую поддержку и новый менеджмент. Также не исключен сценарий, что компанию передадут в управление другому игроку агрорынка.

