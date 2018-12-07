Событие года, Август 2018: Принят закон об органической продукции
Агроинвестор
7 декабря 2018
Последний месяц лета принес долгожданную весть российским производителям экопродуктов: президент Владимир Путин подписал федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Документ вводит понятия органической продукции и ее производителей, регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких товаров. Также он дает определение органического сельского хозяйства.