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Событие года, Август 2018: Принят закон об органической продукции
Агроинвестор
7 декабря 2018
Последний месяц лета принес долгожданную весть российским производителям экопродуктов: президент Владимир Путин подписал федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2018
Фото: Shutterstock


Документ вводит понятия органической продукции и ее производителей, регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких товаров. Также он дает определение органического сельского хозяйства.

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