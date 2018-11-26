Знак органической продукции появится через год

К сентябрю 2019 года появится знак органической продукции, и в 2020-м сертифицированные компании смогут его размещать. Об этом сообщает Национальный органический союз (НОС). Как рассказал исполнительный директор организации Олег Мироненко на конференции «Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю», после подписания президентом в августе 2018-го закона об органической продукции на рынке возник ажиотаж.



«Ряд регионов начал быстро принимать свои программы по поддержке бизнеса, выделил деньги, когда закон еще не вступил в силу. Количество производителей, прошедших сертификацию и ушедших на конверсию, превышает данные по предыдущим годам. Мы уже перешли цифру 90», — рассказал Мироненко. По его словам, сейчас одна компания-сертификатор аккредитована Росаккредитацией, и есть надежда, что еще две-три будут аккредитованы в ближайшее время.



Закон об органической продукции вступит в силу в России 1 января 2020 года. В нем закрепляется понятие «органический», перечисляются требования к производству, хранению, маркировке, реализации такой продукции и содержится отсыл к стандартам органической продукции. В соответствии с законом, в ближайшее время в положение о Минсельхозе будет введено направление «органическое сельское хозяйство», после чего ведомство назначит ответственного за это направление. «До конца декабря, мы надеемся, такой приказ появится», — отметил Мироненко.



По словам исполнительного директора НОС, сегодня в стране действует три стандарта по органике. В первом вводятся терминология и определения, в третьем — правила сертификации. «И главный стандарт, который влияет на нас всех, — это межгосударственный стандарт производства и маркировки органической продукции, он действует не только в России. Он был принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ, поэтому любая из стран СНГ может его использовать в качестве национального», — сказал Мироненко, добавив, что идет работа по признанию межгосударственного стандарта международным сообществом в рамках взаимодействия с IFOAM International (Международная федерация экологического сельского хозяйства).



При этом новый закон об органике может и отрицательно сказаться на развитии органики, не исключил Мироненко. По его словам, это произойдет, если не изменить нынешние требования проверяющих органов, которые направлены на регулирование производства при классическом сельском хозяйстве. Для решения этого вопроса согласовано решение о создании межведомственной комиссии, в которую войдут Минсельхоз, Росстандарт, Росаккредитация, Роспотребнадзор, Россельхознадзор.



Сейчас большая часть российских производителей сертифицированы по зарубежным стандартам и ориентированы на экспорт, рассказал председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. «Из 90 производителей реально работает половина, а из этой половины почти все работают на экспорт», — сообщил он. Эксперт считает, что доверие потребителя российскому органическому продукту пока равняется нулю, и население больше доверяет импортным продуктам.



Кроме того, развитие внутренних продаж органики ограничивают доходы населения, констатирует директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов. «Растут отдельные участники рынка, в целом рынок не растет. Идет борьба за перераспределение рынка. А главный аргумент — это цена», — заметил он.



По данным Национального органического союза, в мире 179 стран развивают органическое сельское хозяйство, 89 государств имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов. Союз органического земледелия оценивает внутренний российский рынок органики в $160 млн. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев прогнозировал, что Россия может занять 10-25% на глобальном рынке органической продукции.

