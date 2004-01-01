 Российский рынок органических продуктов оценивается в $120 млн — Агроинвестор
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Рынки
Российский рынок органических продуктов оценивается в $120 млн
Инна Ганенко
Агроинвестор
апрель 2018
Лишь 0,12% сельхозземель сертифицированный как органические
16 сертифицированных сельхозпроизводителей уже экспортируют свою продукцию
Фото: «Экологический союз»

Объем российского рынка органических продуктов составляет $120 млн, включая импорт, показало исследование, проведенное в марте-апреле Союзом органического земледелия совместно с Минсельхозом, Россельхозцентром, Федеральным центром сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК, Федеральным научным центром аграрной экономики и социального развития сельских территорий, ВНИИ фитопатологии, ВНИИ биозащиты растений, фондом «Сколково», РИСИ, Экологическим Союзом (Санкт-Петербург), а также компанией «Сибирские органические продукты».

Всего в России действует 70 сертифицированных органических сельхозпредприятий. По международным стандартам сертифицированы 53 из них, остальные — по российским. В растениеводстве работают 20 хозяйств, пять занимаются животноводством, дикоросами — 14, переработкой — два, одно производит алкогольную продукцию. Лишь 0,12% сельхозземель (246 тыс. га) сертифицированы как органические по международным стандартам.

Развивается не только внутреннее производств органической продукции, но и ее экспорт. При этом спрос на внешних рынках превышает предложение. Российскую продукцию готовы покупать все страны ЕС и США, есть заказы и конкуренция между иностранными трейдерами. Так, потенциал экспорта российской органической продукции в страны ЕС оценивается в $130 млн. Главным риском для увеличения поставок остается ухудшение политической обстановки, считают авторы исследования. Кроме того, ограничивающим фактором является то, что это только рынок сельскохозяйственного сырья, с продуктами переработки и с готовой продукцией Россию на мировом рынке не ждут. Однако уже сейчас свою продукцию в страны ЕС поставляют 16 сертифицированных отечественных производителей. В основном вывозятся зерновые и масличные агрокультуры. Одно хозяйство экспортирует эфирные масла.

Для развития органического сельского хозяйства сельхозпроизводителям больше всего необходимы знания, инвестиции и стабильный спрос, показало исследование. Отрасль до сих пор закрыта и мало понятна как потенциальным участникам, так и инвесторам. Ключевым фактором для развития внутреннего рынка является принятие федерального закона об органическом сельском хозяйстве, который установит единые правила игры, очистит рынок от фальсификата, внесет ясность в понятие «органик», защитит маркировку, введет единый логотип. Также большую роль будет играть налаживание прямого обмена информацией между производителями и потребителями, открытость, прозрачность и формирование понимания и доверия к органической продукции.

Однако сейчас массовое производство сертифицированных органических продуктов для внутреннего рынка нереально. Учитывая невозможность получить маржинальную премию, отсутствие господдержки в переходный период, низкий технологическом уровне, а также высокую стоимость международной сертификации на этот рынок выходят только энтузиасты или компании, изначально ориентированные на экспорт органического сельхозсырья. Принятие закона «О производстве и обороте органической продукции» создаст новый сегмент органических сельхозпроизводителей — компании, соответствующие российскому законодательству, но при этом не признанные на международном уровне. С точки зрения международного законодательства их можно будет идентифицировать как биологизированные, т. е. частично использующие в производстве принципы и технологии органического земледелия. В ближайшие два-три года авторы исследования видят максимальные перспективы развития органического сельского хозяйства именно в увеличении числа таких компаний.

Потенциал органической продукции на внутреннем рынке оценивается в 2−10% от общего объема продовольствия. Уровень внедрения биологизации земледелия потенциально может достичь 50−80%. 38 аграрных ВУЗов России считают органическое сельское хозяйство перспективным. Для того, чтобы обеспечить потребности спроса на органическую продукцию, необходимо каждый год переводить в органическое сельское хозяйство не менее 200−300 производителей, делают вывод авторы исследования. Оно показало, что 27% аграриев готовы заняться органическим сельским хозяйством при гарантированном сбыте. Работать на внутреннем рынке по биологизированным принципам готовы 59% производителей. При этом основным стимулом перехода на органику 27% аграриев назвали возможность реализовывать свою продукцию с наценкой в 30%.

В январе закон об органическом производстве поддержало правительство. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда отмечал, что мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. «По оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10% до 25%, то есть до четверти этого рынка», — говорил он. Глава Минсельхоза Александр Ткачев оценивал потенциал роста мирового рынка органической продукции до более чем $200 млрд к 2022 году. Россия может нарастить экспорт в этой категории до $10−15 млрд, уверен он. 3 апреля Госдума приняла законопроект об органическом сельском хозяйстве в первом чтении.

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