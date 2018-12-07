Событие года, Сентябрь 2018: Минсельхоз представил новую версию агрогоспрограммы

Действующая до сих пор версия была рассчитана на семь лет — с 2013 по 2020 годы, и участники рынка скорее ожидали, что с 2021-го будет запущен принципиально новый документ, рассчитанный на семь-десять лет, соответствующий современным реалиям и содержащий в себе эффективные меры поддержки. Но Минсельхоз не стал себя сильно утруждать и просто немного обновил действующую госпрограмму, продлив ее до 2025 года. В сентябре ее проект, разработанный «с учетом ряда основополагающих документов», в том числе указа президента о росте экспорта АПК, был опубликован на сайте regulation. gov.ru.



В новой редакции госпрограммы были сохранены все действующие меры государственной поддержки, заверял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его мнению, сохранение мер имеет большое значение для удержания положительной динамики производства продукции АПК и инвестиционной привлекательности аграрного сектора. Изменения в документе есть, хотя их и не так много. Так, одним из пунктов проектной части госпрограммы станет федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым объем экспорта продукции АПК к концу 2024 года должен составить $45 млрд. Другим федеральным проектом станет «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации», его цель — обеспечение к 2024 году прироста на 79 тыс. человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.







Также в документ включены пять ведомственных проектов — «Развитие отраслей АПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК», «Техническая модернизация АПК», «Развитие мелиоративного комплекса России» и «Цифровое сельское хозяйство». Реализация проекта «Развитие отраслей АПК» будет осуществляться путем оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, повышения продуктивности в молочном скотоводстве, а также через региональные программы. «Стимулирование инвестдеятельности» предусматривает механизм льготного кредитования и компенсацию части прямых понесенных затрат. В проекте «Техническая модернизация АПК» запланировано обновление парка сельхозтехники. Как отмечается в пояснительной записке, эти три проекта уже реализуются и будут пролонгированы до 2025 года. При этом в случае выделения дополнительных средств на поддержку инвестдеятельности и техническую модернизацию планируется также в очередной раз докапитализировать Россельхозбанк и Росагролизинг. Что касается цифровизации сельского хозяйства, то перечень мероприятий и показателей еще предстоит определить по итогам согласования с федеральными ведомствами.



По оценке Минсельхоза, при реализации новой версии госпрограммы производство продукции АПК в 2025 году должно вырасти на 16,3% к уровню 2017-го в сопоставимых ценах, а в случае выделения дополнительного финансирования — на 23,6%. Экспорт АПК увеличится на 20,8%, и лишь в случае дополнительных ассигнований — в 2,2 раза. В пояснительной записке к проекту документа указано, что Минфин не исключает возможности дополнительного финансирования мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019—2024 годы в объеме 350 млрд руб. (при расчетной потребности Минсельхоза в 696 млрд руб.). Однако это всего лишь «возможность».



Общий объем финансирования госпрограммы из федерального бюджета с 2013 по 2025 год составит 3,42 трлн руб., еще 477 млрд руб. будет выделено из региональных бюджетов и 300 млрд руб. — из внебюджетных источников. На 2018 год ассигнования из федерального бюджета указаны в размере 242 млрд руб., в ближайшие два года они, как предполагается, будут находиться примерно на таком же уровне (по 242,6 млрд руб.). При этом к 2024 году объем финансирования из федерального бюджета должен будет достигнуть 415,8 млрд руб. Где будут найдены такие средства, пока непонятно. Ведь при сокращении доходов бюджета уменьшаются и объемы поддержки, что и происходит в последние годы. Вряд ли в ближайшие годы ситуация заметно изменится в лучшую сторону.

