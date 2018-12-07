Событие года, Октябрь 2018: Проблемы «Евродона»



Часть площадок группы была отключена от электричества из-за долга холдинга в 50 млн руб. «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». Инцидент, по первоначальным сообщениям некоторых СМИ со ссылкой на пресс-службу «Евродона», привел к гибели всего стада птицы. Однако позже представитель «ТНС Энерго» утверждал, что эта информация не соответствует действительности. Объекты родительского стада и инкубаторы не были отключены от энергоснабжения, а товарное стадо индейки полностью погибло еще до отключения электричества из-за нарушения технологической цепочки кормления, уточнял он. Позже «Евродон» подтвердил: коммерческое стадо погибло «от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа». В конце октября на площадках группы оставалось 72 тыс. индеек родительского стада и 377 тыс. инкубационных яиц.