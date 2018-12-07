Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
66.404
eur
75.628
moex
2431.29
brent
61.4
пшеница
531.6
сахар
12.87

Событие года, Октябрь 2018: Проблемы «Евродона»
Агроинвестор
7 декабря 2018
В октябре обострилась ситуация на производстве еще одного крупного игрока рынка мяса птицы — экс-лидера сегмента индейки ростовской компании «Евродон»
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2018
47,2 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе произвел «Евродон» по итогам 2017 года. С долей в 21% компания была второй в индейководческом сегменте, согласно данным консалтинговой компании Agrifood Strategies
Фото: «Евродон»


Часть площадок группы была отключена от электричества из-за долга холдинга в 50 млн руб. «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». Инцидент, по первоначальным сообщениям некоторых СМИ со ссылкой на пресс-службу «Евродона», привел к гибели всего стада птицы. Однако позже представитель «ТНС Энерго» утверждал, что эта информация не соответствует действительности. Объекты родительского стада и инкубаторы не были отключены от энергоснабжения, а товарное стадо индейки полностью погибло еще до отключения электричества из-за нарушения технологической цепочки кормления, уточнял он. Позже «Евродон» подтвердил: коммерческое стадо погибло «от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа». В конце октября на площадках группы оставалось 72 тыс. индеек родительского стада и 377 тыс. инкубационных яиц.

Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Статьи по теме
ВЭБ подаст заявление о банкротстве «Евродона»
Вадим Ванеев: на восстановление «Евродона» потребуется 7-8 млрд рублей
«Евродон» остался без электричества из-за долгов
Событие года, сентябрь 2018: Минсельхоз представил новую версию агрогоспрограммы
Событие года, Ноябрь 2018: Россия договорилась об экспорте в Китай
Показать еще
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией