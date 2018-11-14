ВЭБ подаст заявление о банкротстве «Евродона»

Внешэкономбанк уведомил о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Евродон», одного из крупнейших производителей индейки в России. Как говорится в федеральном реестре юридических значимых сведений, соответствующее сообщение ВЭБа подано 13 ноября.



Источник в ВЭБе уточнил «Агроинвестору», что банкротство является технической процедурой. Управляющая «Евродоном» компания «РК-проект» в свою очередь пояснила, что подача заявления — «обязательная техническая процедура по включению в процесс, ранее запущенный другими кредиторами». Ее представитель отметил, что данная юридическая процедура будет способствовать процессу оздоровления и последующего развития предприятия.



Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что с середины августа к ООО «Евродон» со стороны кредиторов было подано несколько исков о признании компании банкротом. По трем из них суд отказался ввести процедуру наблюдения в связи с погашением долга. Еще один — от АО «ТД Тракт», которому «Евродон» задолжал 1,9 млн руб. — не был принят к производству в связи с тем, что судебное решение о взыскании долга не вступило в силу.



По закону компании, у которых есть признаки банкротства, должны обращаться с заявлением о признании себя банкротом, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Романов и партнеры» Сергей Романов. «Это предусмотрено 127-ФЗ, в котором прописано, что если усматриваются признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, то компания обязана подать заявление. Если своевременно этого не сделать, то есть риск привлечения руководства и контролирующих лиц к уголовной ответственности», — рассказал «Агроинвестору» Романов.



При этом, напомнил он, существует несколько этапов процедуры банкротства. «Сначала вводится процедура наблюдения, в рамках нее компания продолжает работать и руководитель компании в целом отвечает за ее деятельность. На этом этапе возможно привлечение инвестиционных ресурсов, благодаря которым компания может выбраться из процедуры наблюдения», — пояснил Романов. Однако в случае, если финансовую стабильность восстановить не удается, то компания «проваливается» в процедуру банкротства, которая является непростым процессом и может затянуться на несколько лет, заметил юрист. При этом в случае банкротства предприятие может быть выставлено на торги и приобретено профильным инвестором, добавляет руководитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. «Так довольно часто бывает в практике других банков: предприятие выставляется на продажу, часто с дисконтом, и продается тому, кто действительно этим занимается», — заметил Князев.



В конце октября участники группы «Евродон» приняли решение о прекращении полномочий ее гендиректора Вадима Ванеева. Несколько дней спустя Ванеев, которому был предложен пост заместителя гендиректора, рассказывал «Агроинвестору», что производство индейки на «Евродоне» может быть восстановлено в следующем году. По его словам, расходы на перезапуск составят 7-8 млрд руб. «ВЭБ говорит, что хочет искать нового инвестора. Но я к этому отношения уже не имею, все будет решать ВЭБ», — отметил Ванеев. В интервью «Ведомостям» он сообщил, что сейчас из восьми площадок «Евродона» работают лишь четыре для родительского стада. «Если они (индейки) не несутся, их надо менять, то есть завозить птицу, но никто ничего не будет делать. Если птичники в течение трех-четырех месяцев не запустить, все сожрут мыши», — предупредил Ванеев.



Группа «Евродон» основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. Внешэкономбанку, который является основным кредитором холдинга, принадлежит 74% в ООО «Евродон», еще 15% владеет дирижер Валерий Гергиев, 11% — сам Ванеев. По словам Ванеева, оставшуюся у него долю ВЭБ планирует забрать. Как следует из kartoteka.ru, с 8 ноября руководит ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг», ООО «Урсдон» управляющая компания «РК-проект». В течение ноября ВЭБ пообещал направить 1,6 млрд руб. на поддержание работы «Евродона».

