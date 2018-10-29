Ростовские власти и ВЭБ помогут «Евродону»

Правительство Ростовской области планирует выделить субсидию для «Евродона». Как сообщает пресс-служба администрации региона, 27 октября состоялось совещание под руководством первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова с представителями ВЭБа, гендиректором «Евродона» Вадимом Ванеевым, контролирующими и ресурсоснабжающими организациями. На нем было объявлено, что ВЭБ поддержит компанию, выделив 1,6 млрд руб.



«До этого «Евродон» профинансирует продолжение процесса кормления птицы за счет собственных средств в виде внутренних займов», — говорится в пресс-релизе областного правительства. Как пояснил Гончаров, власти «проводят постоянные консультации» с собственниками, энергетиками. «Задача — в кратчайшие сроки принять эффективные меры, которые позволят восстановить полноценную работу предприятия, защитив интересы работников компании», — подчеркнул первый замгубернатора.



Как рассказал «Агроинвестору» источник, знакомый с ситуацией, средства в объеме 1,6 млрд руб. будут выделены в течение ноября. «В первую очередь, это кормление птицы и выплата самых «оперативных» долгов. Иными словами, планируется финансировать сохранение родительского стада и оперативный перезапуск предприятия», — сказал он. В то же время источник, присутствовавший на совещании, сообщил «Агроинвестору», что условием выделения средств ВЭБ назвал уход Вадима Ванеева с поста гендиректора. «Ему предложен вариант стать заместителем гендиректора. Это было услышано и согласовано», — сообщил источник, отметив, что таким образом ВЭБ сможет получить операционный контроль над «Евродоном» и приступить к работе на предприятии.



Пока же производственные площадки «Евродона» за исключением комплексов, где содержится родительское стадо и инкубатора остаются отключенными от электричества, уточнил «Агроинвестору» представитель «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». «Получено гарантийное письмо от ВЭБа. Энергоснабжение возобновится после оплаты, которая, как ожидается, состоится до конца этой недели», — рассказал он. При этом он назвал заявление «Евродона» о гибели товарного стада птицы несоответствующим действительности. «Падеж коммерческого стада произошел до отключения электроэнергии», — заявил представитель энергокомпании. Как сообщает «Эксперт» со ссылкой на данные ВЭБа, на 26 октября на площадках «Евродона» осталось 72 тыс. индеек родительского стада и 377 тыс. яиц.



В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Евродона» сообщил, что в связи с прекращением подачи электричества на площадки вся птица погибла. В понедельник на сайте «Евродона» появилось уточнение, что погибло коммерческое стадо «от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа». «Инкубатор и родительское стадо отключены не были», — подтвердила компания. Текущую ситуацию на площадках компании представитель «Евродона» прокомментировать отказалась, сказав лишь, что компания не управляет электроснабжением. Также она не смогла уточнить размер субсидии, которую правительство Ростовской области планирует выделить предприятию. Пресс-служба правительства региона на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



Группа «Евродон», один из крупнейших в России производителей мяса индейки, основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. По итогам 2017 года компания стала второй в индейководческом сегменте с долей рынка 21%: согласно данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, она произвела 47,2 тыс. т мяса в убойном весе. «Евродон» столкнулся с финансовыми трудностями после вспышек гриппа птиц, который обнаруживался на его площадках трижды. После первых двух — в декабре 2016-го и весной 2017-го — основным владельцем группы стал «ВЭБ Капитал». Третья вспышка была зафиксирована в июле 2018 года.

