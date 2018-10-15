Производство индейки увеличится на 17%

По предварительным расчетам Agrifood Strategies, сделанным на основе информации, предоставленной большинством российских производителей индейки, общий объем выпуска этого вида мяса в 2018 году составит 260-270 тыс. т, что на 30-40 тыс. т больше, чем в прошлом (231 тыс. т). Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент компании Альберт Давлеев. Однако, по его словам, показатели могли бы быть выше, если бы не ряд факторов, негативно повлиявших на рынок.



Объемы производства индейки выросли за счет введения в строй новых мощностей как лидеров рынка — «Дамате» и «Тамбовской индейки», так и увеличения объемов у более мелких игроков — «Краснобора», «Руском Агро» и «Агро Плюс», рассказывает Давлеев. «Кроме того, по мере накопления опыта работы с индейкой — относительно новой промышленной птицей для отечественных предприятий — постоянно совершенствуются и производственные показатели: сохранность, привесы, конверсия корма, процент выхода филе грудки и бедра. Именно эти изменения дают значительную прибавку в мясе даже с прежним поголовьем», — говорит он.



Производство растет, несмотря на летние вспышки гриппа птиц у двух крупных участников рынка — «Евродона» и «Дамате». «В результате карантинных мероприятий на «Дамате» было уничтожено 470 тыс. голов птицы, что составило 10% от содержавшегося на тот момент поголовья. С учетом того, что у компании в год, в среднем, четыре цикла, то потери могли бы составить не более 3% по году, — подсчитывает эксперт. — Другое дело, что, скорее всего, «Дамате» пришлось сдвинуть график посадки новых стад, что несколько сократило изначально запланированный объем продаж в 105 тыс. т в 2018 году». А вот из-за финансовых проблем «Евродона» рынок недосчитается минимум 30 тыс. т мяса индейки, полагает он. «Предприятию вряд ли удастся до конца года наладить поставки ввиду длинного цикла выращивания индейки (28 дней инкубации, 90-95 дней откорма для самок и 140-150 дней для самцов)», — предполагает эксперт. В итоге общий прогноз производства, который на начало года составлял 320 тыс. т, снизился на 55-60 тыс. т, оценивает Давлеев. На совокупный объем также могут негативно повлиять возможные новые вспышки гриппа птиц, который уже становится эндемическим для Ростовской области, и обострение проблемы ликвидности для продолжения операционной деятельности компаний, считает Давлеев.



Цены на индейку после резкого провала в начале года, вызванного избытком дешевого мяса бройлера и возращением на полки продукции «Евродона» после карантина по гриппу птиц, к майским праздникам стабилизировались, отмечает Давлеев. «А уже летом на фоне значительного удорожания свинины и плавного сокращения предложения от того же «Евродона», а также наряду с ограничениями торговли продукцией «Дамате» из-за гриппа птиц, цены на филе грудки индейки и ряд других позиций пошли вверх», — продолжает эксперт. Продукция дорожает и по объективным причинам: стоимость кормов резко увеличилась из-за более низкого урожая зерновых в этом году, подняв себестоимость мяса, уточняет он.



Импорт индейки на протяжении последних лет сокращается. По данным Agrifood Strategies, за первые восемь месяцев этого года Россия импортировала менее 100 т, что в 10 раз меньше, чем год назад. «Более того, этот объем в 140 раз ниже импортной квоты, установленной для этой категории. Так что практически вся российская потребность в индейке обеспечивается отечественными предприятиями», — обращает внимание Давлеев.



По его словам, среднедушевое потребление этого мяса в стране составляет 1,8 кг в год. «Это катастрофически мало для государства с таким уровнем развития, как Россия, ведь в странах с аналогичной структурой «мясной корзины» (свинина, говядина, курица, индейка), например, в Польше, Германии, Франции, Великобритании и Испании, этот показатель превышает 4 кг на человека в год, — сравнивает эксперт. — Поэтому Россия может смело как минимум удваивать, а то и утраивать производство индейки с учетом открывающихся экспортных возможностей». Самый большой потенциал потребления индейки лежит в сегменте мясоколбасных изделий и деликатесов, а также в фуд-сервисе всех уровней, считает он. «Утвердившись как полезный и «здоровый» вид мяса, индейка быстро завоевывает популярность в новых нишах (полуфабрикаты и кулинарные изделия) и успешно отвоевывает позиции в рознице у свинины, говядины и даже более дешевой курицы», — рассказывает Давлеев.



В следующем году благодаря вводу новых мощностей крупными игроками объемы производства индейки могут значительно увеличиться. «Предстоящий год будет прорывным для «Дамате» и «Тамбовской индейки» из-за окончательного ухода с рынка комплекса им. Гафури, а также проблем «Евродона», отсутствия сопоставимого значимого прироста производства у других компаний, которые по размеру своих операций значительно отстают от лидеров», — прогнозирует Давлеев. Так, цель «Дамате» - 155 тыс. т готовой продукции в год. «Тамбовская индейка» также решила увеличить производство до 90 тыс. т, хотя еще недавно планировала остановиться на уровне 40-45 тыс. т. Для этого компания рассматривает возможность перехода со среднетяжелого на более тяжелые кроссы индейки.



«Евродон» в первой декаде сентября сообщал, что с начала года выпустил 70 тыс. т индейки в живом весе. Действующие мощности компании позволяют ей производить 150 тыс. т индейки в год, а с реализацией планов по расширению и дальнейшей модернизацией — 270 тыс. т. Однако тогда же стало известно, что ВЭБ - основной акционер и кредитор холдинга — хочет отстранить от управления его основателя Вадима Ванеева. Банк объясняет возникшие у компании трудности неэффективным менеджментом.



Судьба «Евродона» пока не ясна. «Затягивание решения финансовых и акционерных вопросов между ВЭБом и руководством «Евродона», безусловно, очень негативно сказывается на операционной деятельности компании, — комментирует Давлеев. — В условиях сокращения финансирования и судебных исков против компании она, скорее всего, не сможет содержать большое стадо, поскольку его нужно постоянно обеспечивать полноценным кормом и ветеринарным обслуживанием». Как показал опыт Башкирского птицеводческого комплекса им. Гафури, «Белой птицы» и ряда более мелких птицеводческих компаний, в условиях «урезания» рационов птица слабеет, теряет иммунитет, подвергается рискам серьезных заболеваний и повышенного падежа. Кроме того, снижается качество птицы и выход мяса, а значит, и стоимость реализации продукции, поясняет Давлеев. «В конечном итоге, и без того минимальный денежный поток «схлопывается», что приводит к закрытию предприятия. Это — пессимистичный сценарий. Однако не исключен и более оптимистичный поворот, если ВЭБу и Вадиму Ванееву удастся договориться о продолжении бизнеса на взаимоприемлемых условиях», — рассуждает эксперт.



Давлеев считает, что «Дамате» и «Тамбовская индейка» в течение ближайших полугода-года восполнят нехватку товара на рынке, образовавшуюся в результате проблем «Евродона», как это уже произошло в случае с комплексом им. Гафури, еще несколько лет назад занимавшим вторую позицию в рейтинге отечественных индейководов, думает он. Также в отдельных регионах будут запущены небольшие проекты, которые смогут стать успешными, поскольку будут предлагать местную охлажденную продукцию, что уже происходит на востоке страны. «Активно развивается проект «Руском Агро» в Омске и Тюмени, в этом месяце первые индюшата будут высажены на «Анграской индейке». Не первый год работают индюшиные фабрики «Восточная» в Оренбургской области и АСКОР в Удмуртии, — перечисляет Давлеев. — На стадии завершения проектно-сметной документации и получения финансирования еще несколько индейководческих комплексов разного масштаба в Ульяновской, Самарской, Саратовской и Новосибирской областях». Правда, несколько десятков уже анонсированных проектов так и не начали работать, добавляет он.

